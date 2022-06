Rufus-bèta maakt installeren van Windows zonder gebruikersaccount mogelijk

Een nieuwe bèta van flashtool Rufus maakt het mogelijk Windows 11 te installeren zonder dat gebruikers daarvoor een Microsoft-account nodig hebben. Ook is het mogelijk andere systeemeisen te omzeilen, zoals de veelbesproken TPM-eisen.

De nieuwe opties zitten in de bèta van Rufus 3.19. Rufus is een populaire tool om bootable USB-sticks te maken, meestal om besturingssystemen mee te installeren. In de nieuwe bèta zit een optie om een bootable schijf met Windows 11 22H2 Home of Pro te maken zonder dat gebruikers bij de installatie een Microsoft-account nodig hebben. Dat is op dit moment wel verplicht, al zijn er omwegen te vinden om dat te omzeilen. Met de nieuwe Rufus-versie wordt dat wel makkelijker. De makers schrijven dat het wel nodig is om het internet op het apparaat tijdelijk uit te schakelen bij het aanmaken van een lokaal account. Het is met de bèta ook mogelijk om alle verzoeken voor het verzamelen van data standaard op 'niet toestaan' of 'weigeren' te zetten.

De bèta van Rufus maakt het ook mogelijk om de eis voor TPM 2.0 te omzeilen. Sinds de introductie van het nieuwe besturingssysteem was dat een veelbesproken systeemeis. Gebruikers zouden aanvankelijk een Trusted Platform Module 2.0 vereisen, al waren berichten daarover tegenstrijdig. Later maakte Microsoft het via een registry-keyaanpassing mogelijk om die eis alsnog te omzeilen. Rufus maakt dat nu als optie mogelijk.

Andere veranderingen in Rufus zijn de mogelijkheid om Linux-distro's zonder GRUB 2.0-directory te installeren, schijflistings te ordenen en de nieuwe tool heeft een paar kleine bugfixes waarbij Windows bepaalde Linux-partities niet zou mounten.