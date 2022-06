Rocket Lab lanceert NASA-raket die baan voor maanstation moet bestuderen

Rocket Lab heeft een NASA-satelliet succesvol richting de maan gelanceerd. De Capstone-cubesat werd met een Electron-raket de ruimte in gestuurd. Capstone moet een belangrijke test worden voor het Lunar Gateway-maanstation en daarvoor de juiste baan vinden.

De raket werd dinsdagochtend Nederlandse tijd gelanceerd vanaf Rocket Labs eigen lanceerbasis in Nieuw-Zeeland. Ceo Peter Beck bevestigde kort daarna dat de Photon-trap van de raket succesvol in een baan om de aarde was gebracht. De komende zes dagen voert de raket verschillende ontbrandingsmanoeuvres uit. De laatste daarvan moet de rakettrap en de satelliet aan boord richting de maan sturen. De satelliet komt daar naar verwachting op 27 juli aan.

Die satelliet is het Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment, afgekort Capstone. De satelliet weegt 25 kilogram en is de enige payload van de Electron-raket. Capstone is een belangrijke eerste stap voor NASA's Artemis-programma. Met dat programma wil NASA een ruimtestation in een baan om de maan brengen. Dat ruimtestation, de Lunar Gateway, moet uiteindelijk de basis worden voor bemenste missies naar het maanoppervlak, al gaat het naar verwachting nog lang duren voordat die plaats kunnen vinden.

Capstone wordt naar dezelfde zogenaamde Near Rectilinear Halo Orbit gestuurd, de elliptische baan rondom de maan waar de Lunar Gateway uiteindelijk moet gaan vliegen. Nog nooit is een ruimtevaartuig in die baan gekomen. Capstone heeft de taak om die baan beter te bestuderen, met name hoeveel brandstof er nodig zal zijn om een ruimtevaartuig in die baan te houden. Ook onderzoekt Capstone de communicatie tussen de baan en aarde.