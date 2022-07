NASA verliest contact met Capstone-satelliet die richting maan gaat

NASA heeft het contact verloren met de Capstone-satelliet die onderweg is naar de maan. Het is nog niet duidelijk hoe het contact met de satelliet werd verbroken. De ruimtevaartorganisatie werkt aan een oplossing.

Tot dusver heeft Capstone tweemaal contact gemaakt met NASA's Deep Space Network. Dat gebeurde voor het eerst met het grondstation in Madrid en later slechts gedeeltelijk met de DSN-locatie in Goldstone in Californië. Tijdens deze contactmomenten wist de ruimtevaartorganisatie naar eigen zeggen genoeg data te verzamelen om de voorlopige locatie en snelheid van Capstone te kunnen benaderen. "Als dat nodig is, heeft de ruimtemissie genoeg brandstof om de eerste correctiemanoeuvre dagen uit te stellen."

NASA was van plan om een eerste correctie van het vliegtraject van de satelliet op dinsdag uit te voeren, maar verloor toen het contact met Capstone. De geplande correctie moet de satelliet voorbereiden om preciezer in de beoogde baan rondom de maan te kunnen komen. NASA heeft verschillende van dergelijke manoeuvres op de planning staan. Op maandag wist de ruimtevaartorganisatie de zonnepanelen van Capstone succesvol uit te klappen, waarna de accu aan boord van de satelliet werd opgeladen.

Capstone is een belangrijke eerste stap voor het Artemis-maanprogramma. NASA wil met de missie uiteindelijk een ruimtestation in een baan rondom de maan brengen. Dat ruimtestation, de Lunar Gateway, moet weer de basis vormen voor toekomstige bemenste maanmissies. De satelliet moet ter voorbereiding data vergaren over de specifieke elliptische baan om de maan. NASA wil bijvoorbeeld met metingen uitzoeken hoeveel brandstof nodig is om in de beoogde baan om te maan te kunnen blijven.

De Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment werd op 28 juni vanaf Nieuw Zeeland gelanceerd met een raket van Rocket Lab. Sindsdien is de satelliet onderweg naar de maan. Naar verwachting komt die daar in november aan.