Raketmotorbedrijf schikt met overheid VS na vermeende leugen over cybersecurity

De raketmotorfabrikant Aerojet Rocketdyne heeft een schikking van 9 miljoen dollar getroffen met de Amerikaanse overheid. Het bedrijf zou hebben gelogen over de staat van zijn cybersecurity om miljarden dollars aan publieke middelen te kunnen ontvangen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie schrijft vrijdag dat Aerojet Rocketdyne akkoord gaat met het betalen van de schikking. Het bedrijf heeft onder meer motoren gemaakt voor NASA, die zijn gebruikt voor satellieten en raketten. Tussen juli 2013 en september 2015 heeft Aerojet Rocketdyne ongeveer 2,6 miljard dollar aan publieke middelen ontvangen. De steun was afkomstig van NASA en het ministerie van Defensie.

De rechtszaak is aangespannen door oud-werknemer Brian Markus. De man werd in 2013 door Aerojet Rocketdyne aangenomen als cybersecurityspecialist. Markus zegt dat hij veel minder budget en personeel kreeg toegewezen dan was beloofd, schrijft Reuters. Ook zou het bedrijf tegen het bestuur hebben verzwegen dat het niet voldeed aan de vereiste veiligheidseisen om in aanmerking te komen voor middelen. De oud-werknemer heeft in april al een schikking getroffen met het bedrijf. Nu het ministerie van Justitie deze schikking heeft goedgekeurd, krijgt Markus 2,61 miljoen dollar.

Door de schikking te betalen erkent Aerojet Rocketdyne overigens geen schuld. Het bedrijf zegt dat het de overheidsinstanties voldoende heeft ingelicht over de staat van zijn cybersecurity.

