Respawn werkt aan nieuwe firstpersonshooter in Apex Legends-universum

Respawn Entertaintment werkt aan een nieuwe fps, die zich afspeelt in het universum van Apex Legends en Titanfall. Er is nog niet veel bekend over het spel, behalve dat het een singleplayergame wordt.

De gamestudio heeft vorig jaar al aangegeven aan een nieuwe game te werken, maar verder was er weinig bekend. Gamenieuwswebsite Dexerto merkte zaterdag op dat Respawn op zoek is naar een senior engine/systems designer voor het spel. In de vacature voor die functie staat dat het spel 'een fps wordt die zich afspeelt in het Apex Legends-universum'. In een andere vacature, voor de functie hard surface artist, staat dat het spel een singeplayergame moet worden.

In hoeverre het spel verbonden is met de Titanfall-serie, is nog niet bekend. Apex Legends, waar de nieuwe game op gebaseerd zal zijn, speelt zich af in hetzelfde universum als Titanfall. Het laatste spel in de hooggewaardeerde spellenserie, Titanfall 2, kwam in 2016 uit voor de PlayStation 4, Xbox One en Windows.