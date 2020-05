Twee Apex Legends-ontwikkelaars verlaten Respawn en richten eigen studio op

Drew McCoy en Jon 'Slothy' Shiring, respectievelijk de voormalige executive producer en lead programmer van Apex Legends, hebben Respawn Entertainment verlaten en een eigen studio opgericht.

De nieuwe studio is in Los Angeles gevestigd en heet Gravity Well. McCoy licht toe dat ze een nieuwe studio beginnen omdat ze waarde hechten aan hoe ze games willen maken. "We willen tijd om te itereren bij alles en willen ideeën en feedback van het gehele team krijgen", zegt de programmeur. Hij benadrukt dat het team op de eerste plaats komt te staan en dat de gezondheid van het team de 'absolute topprioriteit' is. "Dat betekent dat we anti-crunch zijn. Dat betekent goede compensatie en dat iedereen bij Gravity Well creatieve vrijheid heeft, omdat het werk niet leuk en het resultaat niet zo goed is als iemand anders alle beslissingen neemt", aldus McCoy.

Shiring licht toe dat relatieve kleinschaligheid de basis zal zijn van Gravity Well. Dat betekent een team van hooguit 80 tot 85 mensen. Hij stelt dat een breedgedragen mening onder ontwikkelaars is dat een team van meer dan honderd mensen sterk verandert, waarbij zaken traag verlopen en vergaderingen alleen al nodig zijn om beslissingen te nemen. Shiring stelt dat in die situatie keuzes afgeschermd worden en erg creatieve mensen minder creatief worden. "We zijn niet tevreden met de lage mate van creatief risico waar vandaag de dag financiering voor komt. We willen nieuwe brutale ideeën verkennen, exclusief voor de volgende generatie hardware en pc's."

Gelet op de covid-19-pandemie begint de nieuwe studio met thuiswerken als basis. Shiring zegt dat diversiteit een kernwaarde van Gravity Well is en dat het thuiswerken betekent dat er geen beperkingen zullen zijn ten aanzien van verhuizingen of problemen met werkvisa. Hij stelt het beste talent uit de industrie te willen aantrekken, ongeacht de vraag waar de sollicitant leeft.

De twee ontwikkelaars maken samen al zo'n veertien jaar games. Ze waren niet alleen verantwoordelijk voor Apex Legends, maar hebben ook gewerkt aan de twee Titanfall-games, Call of Duty 4: Modern Warfare uit 2007 en Modern Warfare 2.