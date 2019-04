Respawn stelt toekomstige Titanfall-games uit ten faveure van Apex Legends

Drew McCoy, de executive producer van Apex Legends, zegt in een verklaring dat plannen voor toekomstige Titanfall-games worden opgeschoven om Apex Legends volledig te kunnen ondersteunen. Eerder werd nog gezegd dat er later dit jaar iets nieuws van Titanfall uit komt.

In de verklaring geeft McCoy verder geen details over de exacte gevolgen voor toekomstige Titanfall-games. Hij zegt wel dat dat er geen mensen of financiën worden overgeheveld van het Apex Legends-team naar andere titels en datzelfde geldt voor et team dat aan Star Wars Jedi: Fallen Order werkt. Deze Star Wars-game komt op 15 november uit. McCoy wil hiermee duidelijk maken dat er twee volledig gescheiden teams aan Apex Legends en Star Wars Jedi: Fallen Order werken.

Respawn Entertainment was voor de release van Apex Legends vooral bekend van de twee goed ontvangen Titanfall-delen. Bij die release gaf McCoy al aan dat Titanfall 3 niet in ontwikkeling is, al liet Respawn-ceo Vince Zampella niet lang daarna weten dat er later dit jaar wel iets nieuws van Titanfall aankomt. Dit betreft dus geen opvolger van Titanfall 2 en het is ook geen vr-game. Meer details daarover zijn nog onbekend. Met de nieuwe verklaring van McCoy lijkt het onwaarschijnlijk dat deze content nog dit jaar verschijnt.