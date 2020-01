Respawn-ceo gaat EA's DICE LA-studio leiden

Respawn-topman en mede-oprichter van die studio Vince Zampella gaat EA's DICE-studio in Los Angeles leiden. Hij meldt dat de studio een nieuwe naam krijgt en onafhankelijk van DICE Stockholm en Respawn gaat werken.

Zampella blijft wel betrokken bij Respawn, meldt hij aan de LA Times, als 'hoofdcoach'. Bij DICE LA in Los Angeles gaat hij werken aan het zelfstandig maken van die ontwikkelstudio. Momenteel is DICE LA vooral ondersteunend voor DICE Stockholm.

Welke nieuwe naam DICE LA krijgt, maakt Zampella nog niet bekend. Een nieuwe naam en zelfstandigheid moeten er volgens hem onder meer voor zorgen dat de studio ontwikkelaars kan aantrekken. Die zouden minder geneigd zijn te gaan werken bij een ondersteunende studio.

Vince Zampella richtte in 2010 samen met Jason West Respawn Entertainment op, dat in 2017 door EA werd overgenomen. Daarvoor werkte hij bij het eveneens door hem opgerichte Infinity Ward aan de Call of Duty-franchise en bij 2015 Games aan Medal of Honor. Respawn werkt momenteel samen met Oculus aan de vr-game Medal of Honor: Above and Beyond.