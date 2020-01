Disney+ verwijdert stilzwijgend een aantal films uit Amerikaanse catalogus

Disney+ heeft in de VS een aantal films uit zijn catalogus verwijderd. Het gaat onder meer om Home Alone en Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides. Disney beloofde eerder dat zulke klassiekers altijd beschikbaar zouden blijven.

In Nederland lijkt er vooralsnog niets te zijn veranderd, maar oplettende Amerikaanse Disney+-abonnees merkten op dat in de catalogus van de videostreamingdienst plots enkele films ontbreken. Meer specifiek gaat het om Home Alone en Home Alone 2, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, Dr. Dolittle en The Sandlot. Al deze titels verdwenen volgens Polygon zonder waarschuwing vooraf.

Bij de start van Disney+ had het moederbedrijf beloofd dat de klassieke films van het bedrijf permanent beschikbaar zouden blijven voor betalende abonnees op de videostreamingdienst. "Er komt geen maandelijkse rotatie van gelicentieerde films", verklaarde een woordvoerder van Disney+ destijds bijvoorbeeld tegenover Comicbook.com.

Veel Amerikaanse Disney+-kijkers zouden verrast zijn door de beslissing van Disney om bepaalde films uit de catalogus te halen. Ze kregen van het bedrijf geen waarschuwing waarmee ze de films alsnog tijdig hadden kunnen bekijken. Concurrerende diensten als Netflix en HBO doen dat wel; ze vermelden in hun nieuwsbrieven zowel welke nieuwe films en series worden toegevoegd, als welke content binnenkort gaat verdwijnen.

Polygon vernam uit niet nader genoemde bronnen dat problemen met verschillende licenties aan de basis liggen van het verdwijnen van de desbetreffende films. Dit kan ook verklaren waarom deze films in Nederland wel nog gewoon deel uitmaken van de catalogus van Disney+. Dergelijke licenties kunnen per land anders geregeld zijn. Een redacteur van The Verge bevestigt dat er licentieproblemen ten grondslag liggen aan de verwijderingen. Volgens haar gaat het om oude overeenkomsten die nog liepen en worden de films permanent aan Disney+ toegevoegd als de licenties met die derde partijen aflopen.