'Disney heeft The Mandalorian-serie voorzien van slechte hdr-implementatie'

De Star Wars-serie The Mandalorian, waarvan de eerste drie episodes momenteel te streamen zijn op Disney+, heeft een slechte hdr-implementatie. Tot die conclusie komt het YouTube-kanaal en website HdtvTest, dat vaker games en films test op hoe overtuigend de hdr-ervaring is.

Op basis van een hdr-analyse concludeert Vincent Teoh van HdtvTest dat geen van de specular highlights, ofwel de heldere oplichtende delen die zichtbaar worden op het moment dat een object verlicht wordt, hogere waarden halen dan 200cd/m². Dat betreft bijvoorbeeld de weergave van de zon, explosies, laserstralen of reflecties op het pantser van het hoofdpersonage.

Deze bevindingen zijn gedaan tijdens het streamen van de eerste twee episodes van The Mandalorian, waarbij zowel naar de hdr10- als de Dolby Vision-versie is gekeken. Een helderheid van 200cd/m² bij high dynamic range is erg laag. Bij een goede hdr-implementatie kunnen de heldere details zomaar richting of over de 1000cd/m² gaan, waarbij het scherm van de gebruiker dat eventueel via tone mapping binnen het maximale bereik van dat scherm brengt.

HdtvTest stelde eerder al dat de drie originele Star Wars-films op Disney+ zijn gemaximaliseerd op 400cd/m². Ook dat houdt volgens het kanaal niet over, maar is wel hoger dan bij een recente productie als The Mandalorian. Oudere films kunnen overigens via een goede 4k-master een goede hdr-ervaring opleveren, zoals bijvoorbeeld de uhd-blu-rays van de originele Alien, Blade Runner en The Shining aantonen. Bij de nieuwere Star Wars-films op Disney+ is de ervaring beter. Zo komt in The Force Awakens de piekhelderheid bijvoorbeeld tijdens een lightsaberduel tussen Kylo Ren en Ray uit op 700cd/m², meldt HdtvTest.

Teoh stelt dat de originele Star Wars-films en The Mandalorian op Disney+ 'geen fatsoenlijke hdr-behandeling hebben gekregen'. Hij omschrijft het als het stoppen van een sdr-film in een hdr-container. Dat betekent dat de televisie of het gebruikte scherm het hdr-signaal herkent en de aanwezige hdr-modus inschakelt, waarbij de verlichting naar het maximumniveau wordt opgeschroefd. Teoh stelt dat dat meer energie vergt, zonder dat het effect heeft, omdat de weergave nog altijd wat donker blijft, en wellicht zelfs donkerder is dan de sdr-weergave zonder de inschakeling van een hdr-modus.

De praktijk waarbij dergelijke sdr-achtige weergaven in een hdr-container worden gestopt en dus als hdr worden gepresenteerd, komt vaker voor. Een bekend voorbeeld is de releaseversie van het spel Red Dead Redemption 2, die door Digital Foundry al snel als 'nep-hdr' werd aangemerkt. Uiteindelijk kwam er een update waarmee de hdr-weergave aanzienlijk verbeterde.

De analyse van HdtvTest is afkomstig van Adam Fairclough, een parttime-medewerker van Digital Foundry en een hdr-expert die ook op het YouTube-kanaal HdtvTest games test op hun hdr-weergave. Daarvoor heeft hij een systeem ontwikkeld waarbij de hdr-weergave in beeld wordt gebracht aan de hand van heatmaps; verschillende kleuren geven daarbij de verschillende niveaus van piekhelderheid weer.