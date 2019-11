Netflix eist dat nieuwe Original-films in hdr worden opgenomen

Netflix eist van filmmakers die nieuwe Original-films voor het streamingplatform maken dat tijdens de opnames gebruik wordt gemaakt van high dynamic range. Waarschijnlijk wil Netflix hiermee bereiken dat er nog meer hdr-content beschikbaar komt voor zijn gebruikers.

Variety schrijft dat nogal wat filmmakers verrast werden door de nieuwe eis van Netflix, maar de filmmakers die tijdens het in Polen gehouden EnergaCamerimage-filmfestival aanwezig waren, lijken volgens het medium de verandering in toenemende mate te accepteren. Jimmy Fusil van Netflix stelt dat de communicatie hierover beter kon en soms laat arriveerde bij filmmakers, maar dat deze nieuwe eis bedoeld is om Netflix-kijkers een authentieke representatie van de visie van de filmmaker voor te schotelen.

Voor zover bekend geldt de nieuwe eis alleen nog voor Netflix-films en niet voor Original-series die op het streamingplatform verschijnen. Overigens heeft Netflix momenteel al een behoorlijke lijst met hdr-content, zowel films als series, waarbij ook Dolby Vision wordt ondersteund.

Ongetwijfeld zal Netflix hiermee proberen om zijn platform aantrekkelijker te maken voor klanten en wil het wellicht wat meer tegenwicht bieden aan concurrenten, zoals Apple TV+, Amazon Prime Video en Disney+, die ook in toenemende mate hdr-content aanbieden. Disney+ biedt inmiddels bijvoorbeeld alle Star Wars-films aan in hdr, ook al gaat het bij de originele trilogie om een hdr-implementatie die het dynamisch bereik niet wezenlijk verhoogt.