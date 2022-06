Netflix-app op Xbox Series X forceert nog altijd hdr-weergave bij sdr-content

De Netflix-app op de Xbox Series X werkt nog altijd zoals op de Xbox One en PS4, waarbij een hdr-modus op de aangesloten televisie wordt geactiveerd. Dat betekent dat de gehele Netflix-app werkt met een hdr-weergave, waardoor ook sdr-content als zodanig wordt weergegeven.

Tijdens het testen van de nieuwe Xbox Series X heeft Tweakers vastgesteld dat als de Netflix-app wordt opgestart op de Xbox Series X, meteen een hdr-modus wordt ingeschakeld op de aangesloten LG CX-oled-tv. In het venster waar een gebruikersprofiel is te kiezen, is meteen rechtsboven zichtbaar dat een hdr-modus wordt ingeschakeld. In het geval van de CX is dat Dolby Vision, aangezien deze televisie ook die hdr-standaard ondersteunt. Ook elders wordt bericht over dit punt, zoals televisiereviewer John Archer doet op de website van Forbes. Hij meldt dat de Netflix-app alles afspeelt aan de hand van een hdr-flag, ongeacht de vraag of de af te spelen content in hdr of sdr beschikbaar is.

Sdr-content wordt dus als het ware in een hdr-container afgespeeld. Omdat de televisie in een hdr-modus andere beeldinstellingen heeft, komt het de weergave van sdr veelal niet ten goede, waarbij kleuren en de mate van licht en donker kunnen afwijken van een normale sdr-weergave. Daarnaast leidt het vaak bij uitstek op lcd-televisies tot een minder goede weergave, omdat het backlight in een hdr-modus duidelijker aanwezig zal zijn, waardoor er in potentie bijvoorbeeld meer blooming zichtbaar is, een heldere waas om een helder element heen. De interne app van Netflix op televisies vertoont overigens niet dit gedrag; alleen de Netflix-app op de Xbox One, PS4 en Series X geeft alles in hdr weer en dat zal waarschijnlijk niet anders zijn op de Series S en de PlayStation 5.

Op Twitter is over dit onderwerp een korte discussie ontstaan, waarbij John Archer het er met hdr-expert Adam Fairclough over heeft. Volgens Fairclough heeft dit probleem te maken met het feit dat er geen api aanwezig is om een game of app hdr aan of uit te laten zetten. Hij zegt dat een app dan ook moet opstarten met hdr aan of uit en dat dit sowieso voor games geldt. Vervolgens reageert Archer met de vaststelling dat de Amazon Prime Video-app wel tussen hdr en sdr kan wisselen. Fairclough stelt op basis van een korte test dat deze app van Amazon alleen hdr inschakelt bij hdr-content, maar dat de app vervolgens niet uit die hdr-modus komt, en dat het daarna afspelen van sdr dus ook met de geforceerde hdr-weergave te maken krijgt. Een andere gebruiker stelt dat de Disney+ wel gewoon dynamisch kan wisselen tussen hdr en sdr, al is niet duidelijk of deze gebruiker het al daadwerkelijk heeft kunnen testen op de Series X.