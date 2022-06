Speurders.nl is gestopt als marktplaats en toont alleen nog aanbiedingen -update

De marktplaats Speurders.nl is 1 november gestopt, zonder een verdere aankondiging. Bestaande advertenties voor tweedehandsspullen zijn verwijderd en niet meer beschikbaar. Alleen de aanbiedingenpagina is nog beschikbaar.

Bezoekers van Speurders.nl krijgen sinds 1 november niet meer de onlinemarktplaats te zien, maar een melding dat de site ermee gestopt is. "Alle advertenties Speurders.nl zijn verwijderd en niet meer beschikbaar", staat op de site.

De site verwijst gebruikers door naar aanbiedingen.speurders.nl. De voormalige marktplaats blijkt alleen Speurders Aanbiedingen te behouden, een platform voor dagelijkse aanbiedingen dat sinds 2010 bestaat. Het is niet bekend waarom Speurders.nl stopt als marktplaats. De helpdesk verwijst gebruikers met vragen door naar Groupdeals. De aanbiedingen van deze site komen overeen met die van Speurders Aanbiedingen.

De eigenaar van zowel Speurders.nl als Groupdeals is Mediahuis, het voormalige Telegraaf Media Groep. Die uitgever was vrijdagochtend niet bereikbaar voor vragen over het stoppen met Speurders en moederbedrijf Mediahuis evenmin. Volgens Mediahuis had Speurders.nl een merkbereik van 1,5 miljoen mensen en 45 miljoen pageviews per maand. De Telegraaf startte in 2004 met Speurders.nl als onlinevariant van zijn Speurders-advertentierubriek in de krant. Gebruikers konden gratis advertenties op het platform plaatsen.

Update, maandag 09-11, 14.00: Mediahuis heeft een toelichting op het stoppen met Speurders.nl gegeven: "Helaas past Speurders.nl als gratis online marktplaats niet meer binnen onze strategie om focus aan te brengen op onze sterke landelijke en regionale, journalistieke merken."