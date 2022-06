Xbox Series X lijkt geen HDR10+ te ondersteunen

De onlangs uitgekomen Xbox Series X-console van Microsoft lijkt nog geen ondersteuning te hebben voor HDR10+. Eerder werd via een woordvoerder van Microsoft aangegeven dat dat wel het geval zou zijn. Het ontbreken van deze ondersteuning zal ook gelden voor de Series S.

Techjournalist John Archer meldt dat er nog geen sprake is van HDR10+-ondersteuning bij de Series X-console. Volgens hem is er nog geen spoor van de hdr-standaard in de instellingsmenu's en is het ook niet aanwezig bij het streamen of tijdens het afspelen van uhd-blu-rays die HDR10+ ondersteunen.

Eerder gaf Polygon aan dat een Microsoft-vertegenwoordiger had bevestigd dat de Series X ook deze hdr-standaard ondersteunt. Waarschijnlijk betreft dat een vergissing. Tijdens de review van de Xbox Series X door Tweakers konden we de ondersteuning van HDR10+ niet goed testen, omdat de gebruikte LG CX-oled-tv deze standaard niet ondersteunt.

In theorie kan Microsoft ondersteuning voor de standaard op een later moment toevoegen. Als dat al gebeurt, zal het bedrijf daar waarschijnlijk geen haast mee maken, mede omdat Microsoft inzet op de ondersteuning van Dolby Vision. Dat is de tegenhanger van HDR10+ en is veel dominanter in de markt. HDR10+ staat op lang niet zoveel uhd-blu-rays als Dolby Vision en ook de ondersteuning bij televisies en streamingdiensten is beperkter. HDR10+ is wat streaming betreft alleen een factor bij Amazon Prime Video. Sony's PlayStation 5 ondersteunt overigens alleen HDR10.

Dolby Vision is op de Xbox Series X en S alleen nog beschikbaar bij streamingdiensten; in combinatie met de uhd-blu-rayspeler wordt de standaard momenteel niet ondersteund. Wel moet Dolby Vision vanaf volgend jaar beschikbaar komen bij games op de nieuwe Xbox-consoles, maar welke games de standaard zullen ondersteunen en wanneer dat het geval zal zijn, is nog onbekend. Het feit dat er geen Dolby Vision-ondersteuning is bij het afspelen van uhd-blu-rays hangt waarschijnlijk samen met de specifieke low-latency-variant van Dolby Vision.

Het zijn beiden hdr-standaarden die in tegenstelling tot HDR10 de mogelijkheid bieden om dynamische metadata toe te voegen aan het hdr-signaal, zodat bijvoorbeeld de helderheid per scène of frame kan worden aangepast. HDR10+ wordt vooral ondersteund door Samsung en gepresenteerd als een royaltyvrij en opensourcealternatief voor Dolby Vision.