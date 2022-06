Deathloop verschijnt in mei 2021 voor PlayStation 5 en pc

Deathloop verschijnt op 21 mei voor de PlayStation 5 en pc. Het spel is meteen vooruit te bestellen via de Bethesda.net Launcher en moet later ook via Steam te koop zijn. Deathloop is een timed exclusive; in 2022 zou de Xbox Series-versie beschikbaar kunnen komen.

Naast de aankondiging van de verschijningsdatum legt Bethesda in de blogpost uit welke pre-orderbonussen spelers krijgen. Wie het spel vooraf besteld, krijgt een uniek wapen, een unieke skin en een extra Trinket. Dit zijn voorwerpen die voor in-gamebonussen zorgen. Daarnaast is er een Deluxe Edition met extra unieke wapens, skins en Trinkets. Ook krijg je bij deze versie een deel van de soundtrack van het spel. Deathloop had eigenlijk als PS5-launch title moeten verschijnen, maar werd vanwege de coronapandemie uitgesteld naar het tweede kwartaal van 2021. Door het extra thuiswerken zou meer tijd nodig zijn.

Deathloop is een first-person-shooter in een surrealistische omgeving, waarin spelers moeten overleven op het eiland Blackreef. Het personage Colt zit vast in een time loop, waarbij hij dezelfde 'dodelijke' dag iedere keer overnieuw beleeft. Deze cyclus kan hij verbreken door acht doelwitten om te leggen, terwijl hij zijn rivaal Julianna probeert te vermijden. Julianna kan ook worden gekozen om te spelen, waarbij je in het spel van een andere speler terechtkomt. Dan moet je voorkomen dat die speler de acht karakters weet om te leggen. Deathloop wordt ontwikkeld door Arkane Lyon, bekend van onder meer Dishonored. De uitgever van het spel, Bethesda, werd eerder overgenomen door Microsoft.