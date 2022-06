Xbox One S- en X-gebruikers krijgen hdr-kalibratietool

Xbox One S- en X-gebruikers van het Xbox Alpha Skip Ahead-programma hebben een update ontvangen waarmee een hdr-kalibratietool is toegevoegd. Dat betekent dat de weergave van hdr in een game eenmalig in het systeem is in te stellen, in plaats van dat per individuele game te doen.

De aanwezigheid van de hdr-kalibratietool is onder meer bevestigd door hdr-expert Evil Boris, die de komst hiervan enkele weken geleden al voorspelde op basis van ontdekte code. Op een door hem gepubliceerde foto is te zien dat de HDR Game Calibration-tool een instelling is in het menu van zijn Xbox-console.

De gebruiker kan het beeld kalibreren zodat de hdr-weergave beter tot zijn recht zou moeten komen. Dat gaat gepaard met een soort schaakbordweergave dat gebruikt wordt om de helderheid aan te passen, waarmee ingespeeld wordt op de maximale helderheid van de gebruikte televisie. Het resultaat is ook te zien, waarbij een vergelijking tussen het gekalibreerde en het ongekalibreerde beeld is te zien.

Het idee hierachter is dat gebruikers de wijze waarop hdr wordt weergegeven op hun specifieke tv, kunnen kalibreren en dat niet meer steeds per individuele game hoeven te doen in de instellingen van die games. Op basis van een aantal reacties van gebruikers die de tool hebben geprobeerd, leidt het tot iets minder clipping in de highlights, zodat er meer details zichtbaar worden in heel heldere delen, zoals wolken die door de zon worden aangestraald.

Afbeeldingen van Adam Fairclough, beter bekend onder de bijnaam Evil Boris.

Deze tool komt waarschijnlijk voort uit de samenwerking tussen Microsoft en Sony in de twee jaar geleden opgerichte belangengroep genaamd de HDR Gaming Interest Group. Het doel van deze samenwerking is het verbeteren van de hdr-ervaring tijdens het spelen van games en die zoveel mogelijk consistent te houden voor games, ongeacht wat voor televisie de spelers gebruiken.

Uiteindelijk is het idee dat een televisie zijn capaciteiten zoals de maximale zwartwaarden, de piekhelderheid en het kleurbereik doorgeeft aan de console via hdmi. Als de console over een database beschikt met de beeldeigenschappen en de tone mapping-informatie van een scala aan tv's, dan kan de video-output automatisch worden aangepast aan wat de tv aankan. Dit zal bij hdmi 2.1-televisies pas echt van de grond komen, omdat de standaard hier geschikt voor is.