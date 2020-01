Beelden tonen scenes van nooit uitgebrachte Star Wars-tv-serie

Hoewel The Mandalorian het eerste live-action-Star Wars-tv-programma is, waren er veertien jaar eerder al eerder plannen om een dergelijke show uit te brengen. Die ideeën waren echter verder gevorderd dan werd gedacht, want er zijn nu beelden van gevonden op YouTube.

Stormtroopers, blastergevechten, zelfs de Wilhelm-scream. Het fragment bevat alle ingrediënten die een Star Wars-fan verwacht van een live-action-tv-programma. In de beelden zien we een mysterieuze vrouw die op Coruscant rondloopt met de eerste plannen voor de Star Destroyer. Deze probeert ze veilig te stellen bij de Resistance, terwijl Stormtroopers naar haar zoeken. Uiteindelijk vinden de vijandelijke troepen haar, met een blastergevecht tot gevolg. Dat schietgevecht alleen al is een reden om de beelden te kijken; ze geven een nieuwe dimensie aan de 'Stormtroopers can't aim'-grap.

Volgens de YouTube-uploader gaat het om test footage uit 2010 van de geannuleerde tv-serie Underworld. De serie had zich af moeten spelen na de gebeurtenissen uit Episode III. De eveneens geannuleerde shooter 1313 zou gebeurtenissen delen met de serie. Underworld werd nooit uitgebracht, vanwege de hoge kosten die bij iedere aflevering gepaard gingen. Ook de verkoop van Lucasfilm aan Disney zou een rol in hebben gespeeld.

De beelden waren vermoedelijk nooit bedoeld om uit te brengen, maar om de real-time-rendering-technologie van Stargate Studios te laten zien. Dit bedrijf had de serie samen met Lucasfilm moeten produceren en heeft in het verleden aan onder meer Doctor Who, The Walking Dead en The Orville gewerkt. Het YouTube-fragment laat ook achter-de-schermen-beelden zien van Underworld.

Volgens Polygon stonden de twee fragmenten - de test footage en de making of - al langer online op de Vimeo-pagina van Stargate Studios, maar zijn ze nu pas ontdekt en massaal gedeeld. Stargate heeft de Vimeo-beelden inmiddels offline gehaald. De site schrijft verder dat George Lucas vijftig scripts had geschreven voor de tv-serie. Of er ook meerdere scenes zijn opgenomen, is onbekend.