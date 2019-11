Cryptovalutabeurs Upbit meldt hack en diefstal van 50 miljoen dollar aan ether

Bij de Zuid-Koreaanse cryptovalutabeurs Upbit heeft een hack plaatsgevonden waarbij onbekenden in totaal 342.000 ether hebben gestolen. Dat komt neer op een waarde van ruim 50 miljoen dollar of bijna 45 miljoen euro.

De ceo van Upbits operator Dunamu, Lee Seok-woo, heeft bevestigd dat het om een diefstal gaat, terwijl er ten aanzien van de transactie eerst aan een mogelijke walletmigratie werd gedacht. Volgens hem is er 342.000 ethereum overgeheveld naar een onbekende wallet. Het bedrijf zegt dat het een aantal maatregelen heeft genomen om de bezittingen van leden te beschermen en gaat de verliezen vergoeden.

Naar schatting gaat het nog twee weken duren voordat de boekingen en opnemingen ten aanzien van alle door Upbit verhandelde cryptocurrencies worden hervat; die mogelijkheid werd eerder stilgelegd. Volgens de ceo waren alle andere, eerdere grootschalige transfers niet abnormaal en in ieder geval niet het gevolg van hacks of diefstallen.

Volgens The Block is deze hack op Upbit alweer de achtste die dit jaar bij een cryptocurrency-exchange heeft plaatsgevonden. Zo was er in mei nog sprake van een diefstal van 7000 bitcoin bij Binance; destijds vertegenwoordigde dat een waarde van 37 miljoen euro. In juli was er nog een hack bij Bitpoint, waarbij het om een diefstal van bijna 30 miljoen euro ging. Bij deze acht hacks bij beurzen in 2019 zouden cryptomunten zijn buitgemaakt met een totale waarde van 1,44 miljard dollar.