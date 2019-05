'Hdr-weergave Red Dead Redemption 2 is met update aanzienlijk verbeterd'

De hdr-weergave van Red Dead Redemption 2 is door de recent uitgebrachte update voor de game flink verbeterd. Dat concludeert Digital Foundry. Het is volgens de website een grote verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke hdr-weergave die tegenviel.

Adam Fairclough, een parttime-medewerker van Digital Foundry en een hdr-expert die ook op het YouTube-kanaal HdtvTest games test op hun hdr-weergave, stelt samen met collega's van Digital Foundry vast dat update 1.09 de hdr-weergave in Red Dead Redemption 2 aanzienlijk heeft verbeterd.

In de patch notes schrijft Rockstar dat er een nieuw hdr-kalibratiemenu is toegevoegd, net als twee hdr-modi: hdr cinematic en game hdr. Fairclough stelt vast dat hdr cinematic gelijk aan de oude weergave is, wat eerder door hem al eens werd getypeerd als 'nep-hdr'. Daarbij wordt de output afgeleid van sdr-beeld waarbij de wereld niet wordt gerenderd met enige vorm van verhoogd dynamisch bereik. In feite is dat een 8-bit sdr-weergave die in een 10-bit hdr-ruimte wordt gevoegd. Dat leidde tot een fletse weergave met een duidelijk verminderde kleurverzadiging, weinig hoge contrasten en geen hoge piekhelderheid.

De twee linkerplaatjes geven de oude situatie weer, inclusief een heatmap om het contrast en dus de hdr-weergave in beeld te brengen. In de twee screenshots rechts is duidelijk te zien dat er een veel hogere piekhelderheid wordt gehaald en het contrast veel hoger is.

De hdr-gamemodus verandert dit volgens Fairclough aanzienlijk. In deze modus kunnen spelers nu ook de piekhelderheid in cd/m² instellen. Als dat naast de al beschikbare paper white-instelling wordt ingesteld voor wat de gebruikte televisie ongeveer aankan, levert dat volgens Fairclough en zijn collega's van Digital Foundry een hdr-update op waar ze naar eigen zeggen op hebben gewacht.

Volgens hen is het contrast nu 'exceptioneel indrukwekkend, ziet de interactie van de zon met de atmosfeer er erg goed uit en zijn highlights erg fel. Ook in gebouwen is de hdr-ervaring volgens Fairclough flink verbeterd, waarbij de donkere, schaduwrijke gedeeltes van het interieur sterk contrasteren met het felle licht dat door de ramen naar binnen komt.

Het is nog niet perfect, mede omdat het spel in de game hdr-modus volgens Fairclough nog zo'n tien procent onder de piekhelderheid blijft. Aan het andere uiteinde van de schaal, de zwartwaarden, is iets soortgelijks aan de hand; de zwartste zwarte kleuren zijn niet puur zwart. Hij speculeert dat dit misschien te maken heeft met de color grading 'of een andere variabele die de uiteindelijke weergave op subtiele wijze comprimeert'. Daarnaast is de kleurverzadiging nog niet van het niveau van de situatie als sdr-tone mapping wordt toegepast. Fairclough stelt desondanks dat de nieuwe game hdr-modus de beste manier is om Red Dead Redemption 2 op de Xbox One of PlayStation 4 te spelen als er een hdr-scherm wordt gebruikt.