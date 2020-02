Disney+ heeft 28,6 miljoen betalende abonnees

Disney heeft tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers laten weten dat de streamingdienst Disney+ inmiddels 28,6 miljoen betalende abonnees heeft. De dienst bestaat nog maar enkele maanden en in een handjevol landen, waaronder de Verenigde Staten en Nederland.

In de presentatie van de kwartaalcijfers meldt het bedrijf dat Disney+ op 28 december vorig jaar 26,5 miljoen betalende abonnees had. Bob Iger, de ceo van Disney, heeft tijdens een mondeling toelichting echter laten weten dat de streamingdienst inmiddels 28,6 miljoen betalende abonnees heeft en nog altijd groeit. Ter vergelijking: Netflix meldde onlangs dat het 167 miljoen betalende gebruikers heeft. Het aantal abonnees van Disney+ zal dit jaar waarschijnlijk nog flink stijgen, mede omdat de dienst in maart beschikbaar komt in onder meer Duitsland en Frankrijk en in de zomer krijgt België ook toegang.

Veel nadere details over die aantallen geeft het bedrijf niet, maar Iger zei eerder tegen CNBC dat ongeveer twintig procent van de opgegeven 26,5 miljoen betalende abonnees afkomstig is van een distributiesamenwerking met Verizon, waarbij sommige klanten van die Amerikaanse provider een jaar lang gratis toegang tot Disney+ kregen. Vijftig procent komt van directe abonnees en de rest via deals van bijvoorbeeld Apple.

Disney heeft eerder al de wil uitgesproken om Hulu, een andere Amerikaanse streamingdienst van het bedrijf, internationaal uit te brengen. Volgens Iger kan dat plaatsvinden in 2021, maar meer duidelijkheid gaf hij niet. Hulu had aan het einde van vorig jaar in totaal 30,4 miljoen betalende abonnees, waarmee de dienst momenteel nog groter is dan Disney+.

Disneys onderdeel Direct-to-Consumer & International, waar de streamingdiensten onder vallen, behaalde een omzet van 4 miljard dollar, tegenover 900 miljoen een jaar eerder. Wel nam het verlies aanzienlijk toe, van 136 miljoen dollar eind 2018 naar 693 miljoen dollar eind vorig jaar. Disney schrijft dat toe aan de kosten voor het uitbrengen van Disney+, maar ook het 'consolideren van Hulu' en een hoger verlies van ESPN+, een sportstreamingdienst van Disney.

Wat content betreft liet Iger weten dat het tweede seizoen van de Star Wars-serie The Mandalorian in oktober zal verschijnen op Disney+. Daarnaast komt in augustus de Marvel-miniserie The Falcon and the Winter Soldier.