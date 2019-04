Renders tonen mogelijke ontwerpen van iPhone XI en XI Max

Er zijn renders verschenen van wat wellicht de ontwerpen worden van zowel de iPhone XI en de XI Max, de vermoedelijk opvolgers van de iPhone XS en XS Max. Op de afbeeldingen is te zien dat beide toestellen op de achterkant een vierkante bult hebben waarin drie camera's zijn gehuisvest.

Zowel bij de iPhone XI als de grotere XI Max zijn de de camera's in een driehoekige opstelling geplaatst, waarbij ook de flitser in de vierkanten bult zit. Deze vierkant zit bij beide toestellen in de linkerbovenhoek en steekt 1,2mm uit boven de rest van de achterkant, zo meldt OnLeaks op basis van de renders, die hij in samenwerking met de Indiase site Cashkaro publiceerde. De renders en de bijbehorende gepubliceerde video's zijn gebaseerd op cad-tekeningen van de nieuwe Apple-smartphones.

Over de specificaties van de camera's is geen nadere informatie naar buiten gebracht, al meldde een in Apple gespecialiseerde analist onlangs nog dat Apple dit jaar minstens twee iPhones uitbrengt met drie camera's op de achterkant, waarbij de derde een groothoeklens zou zijn. Ervan uitgaande dat de nieuwe renders een juiste weergave zijn, gaat de voorspelling in ieder geval op voor de Phone XI en XI Max. De analist gaf aan dat de groothoeklens een beeldhoek van 120 of 130 graden zal hebben en dat de module een 12-megapixelresolutie heeft zonder autofocus.

De twee waarschijnlijke opvolgers van de iPhone XS en de XS Max krijgen schermdiagonalen van 5,8 en 6,5" respectievelijk, beschikken over een Lightning-aansluiting, hebben geen usb-c en hebben een achterpaneel dat is gevormd uit een enkel stuk glas, waar ook de camerabult bij is ingegrepen. Ten opzichte van de iPhone XS Max zouden de schermranden en de notch van de nieuwe XI Max iets zijn verkleind, al is dat niet goed uit de afbeeldingen op te maken. De iPhone XI Max meet 157,6x77,5x8,1mm en de iPhone XI heeft afmetingen van 143,9x71,4x7,8mm.