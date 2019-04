Analist: iPhones krijgen dit jaar drie camera's en verbeterde frontcamera

Volgens analist Ming-Chi Kuo, die zich heeft gespecialiseerd in Apple, krijgen op zijn minst twee iPhones dit jaar drie camera's aan de achterkant. De derde camera zou een groothoeklens hebben. Ook verwacht hij betere frontcamera's.

De twee modellen die drie camera's krijgen zijn waarschijnlijk de opvolgers van de iPhone XS en de XS Max. Deze krijgen respectievelijk een 5,8"- en 6,5"-oledscherm. Een derde model met 6,1"-lcd, de vermoedelijke opvolger van de iPhone XR, zou twee camera's aan de achterkant krijgen. Dat is één meer dan op het huidige model. AppleInsider heeft een tabel online gezet met daarin de details die door analist Ming-Chi Kuo naar buiten zijn gebracht. Hij heeft nauwe banden met leveranciers van onderdelen en komt geregeld met juiste informatie over nieuwe Apple-producten.

Apple zou voor de iPhones met oledscherm een Sony-cameramodule gebruiken met een groothoeklens die een beeldhoek heeft van 120 of 130 graden. De module zou een 12-megapixelresolutie hebben en niet over autofocus beschikken. Autofocus is bij ultragroothoekcamera's niet essentieel omdat de scherptediepte zo groot is dat vrijwel alles in beeld altijd scherp is. Apple zou een nieuwe zwarte coating gebruiken om de camera 'onopvallend' te maken.

Als de informatie klopt, volgt Apple onder andere Samsung en Huawei, die ook een derde camera met groothoeklens aan hun topmodellen hebben toegevoegd. Bij de Samsung S10-serie heeft die ook geen autofocus, bij de Huawei P30 Pro wel. LG was een van de eerste fabrikanten die een ultragroothoeklens op zijn toestellen zette, maar dan als tweede camera in plaats van derde.

Alle drie de iPhones van 2019 zouden een 12-megapixelcamera aan de voorkant krijgen met een lens die uit vijf elementen bestaat. De drie iPhones van vorig jaar hebben een 7-megapixelsensor met een lens die is opgebouwd uit vier elementen. De beeldhoek van de nieuwe camera zou niet veranderen.

Verder denkt Kuo dat de iPhone XR-opvolger meer ram krijgt. Het nieuwe model zou 4GB in plaats van 3GB aan boord hebben. Alle nieuwe toestellen behouden volgens de analist de Lightning-aansluiting en ook de inkeping in het scherm zou niet verdwijnen, omdat er ruimte nodig is voor de TrueDepth-camera aan de voorkant.