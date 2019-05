Analisten: leveringen iPhones daalden met bijna een kwart

De leveringen van iPhones zijn afgelopen maanden met bijna een kwart gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat schatten analisten in aan de hand van Apples kwartaalcijfers. Apple is zelf gestopt met het weergeven van de leveringen in de eigen cijfers.

Strategy Analytics claimt dat Apple 43,1 miljoen iPhones geleverd heeft, Canalys schat in dat het er 40,2 miljoen waren en IDC houdt het op 36,4 miljoen. Daarmee denkt SA dat de daling 17 procent is, Canalys dat de daling rond 23 procent zit, IDC 30 procent. Het vierde analistenbureau dat de smartphonemarkt in de gaten houdt, Gartner, heeft nog geen cijfers gepubliceerd. Apple zelf meldt alleen de omzet uit iPhones, maar weigert langer te vertellen hoeveel telefoons het heeft geleverd. Het bedrijf stopte daarmee een half jaar geleden.

Hoewel de cijfers op detailniveau behoorlijk verschillen, laten ze allemaal dezelfde trends zien. Apple heeft de grootste daling en marktleider Samsung verliest rond 9 procent. Huawei wint 50 procent ten opzichte van een jaar geleden en gaat met dit groeitempo concurrent Samsung binnen afzienbare tijd voorbij. Xiaomi verliest licht, terwijl Oppo gelijk blijft. De markt als geheel loopt terug.

De analisten zijn het erover eens dat Apple het moeilijk heeft, mede door de trend dat gebruikers langer vasthouden aan toestellen. Kopers van high-end smartphones zouden volgens hen mogelijk wachten op modellen met 5g of vouwbare schermen, waardoor ze in de eerste maanden van het jaar geen toestel hadden om te kopen.