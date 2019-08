Analist: Samsung Galaxy A50 veruit bestverkochte smartphone in Europa

De Samsung Galaxy A50 was in de afgelopen maanden met enige afstand de smartphone die providers en retailers in Europa het meest inkochten. De Zuid-Koreaanse fabrikant vergrootte zijn marktaandeel in Europa naar meer dan veertig procent.

De meest ingekochte smartphone na de Galaxy A50 met 3,2 miljoen exemplaren was de Galaxy A40 met 2,2 miljoen exemplaren. De derde plaats was voor de Xiaomi Redmi Note 7 met 2 miljoen exemplaren, schrijft Canalys. Daarna volgt de Galaxy A20e en op plek vijf de eerste Apple-smartphone: de iPhone XR. Het gaat om cijfers van dit voorjaar in Europese landen.

Samsung vergrootte zijn marktaandeel en leverde in totaal meer dan achttien miljoen smartphones, aldus het analistenbureau. Huawei had last van het Amerikaanse handelsverbod en leverde iets minder smartphones. De Chinese fabrikant behield de tweede plek, omdat ook nummer drie, Apple, terrein verloor. Xiaomi staat op plek vier en heeft inmiddels bijna tien procent van de markt in handen.

De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft dit jaar het roer omgegooid met de introductie van veel nieuwe modellen in zijn Galaxy A-serie, onder meer met functies als snelladen, vingerafdrukscanners achter het scherm en grote accu's. Ook heeft Samsung zich volgens Canalys tegenover providers en retailers gepositioneerd als stabiel alternatief voor Huawei. De totale smartphoneleveringen in Europa waren zo goed als gelijk ten opzichte van een jaar geleden, zegt Canalys.