Huawei behoudt tweede plek op Europese smartphonemarkt ondanks handelsverbod

Samsung en Xiaomi zijn afgelopen tijd gegroeid op de Europese smartphonemarkt, terwijl Apple en Nokia-licentienemer HMD Global juist terrein verloren. Huawei behield, ondanks het handelsverbod van Amerikaanse bedrijven, zijn tweede plek.

Huawei leverde tijdens de zomerperiode in Europa rond 11,6 miljoen smartphones, zo heeft Canalys becijferd. Dat is bij benadering evenveel als in dezelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van de lente groeiden de leveringen weer, al had Huawei een piek in het begin van het jaar. Het handelsverbod van Amerikaanse bedrijven met Huawei werd in mei van kracht en vanaf dat moment kon de fabrikant geen nieuwe modellen met Google-diensten uitbrengen.

De smartphonemarkt in Europa groeide met 8 procent. Vooral Samsung profiteerde daarvan: de marktleider verbeterde zijn positie en leverde vier miljoen smartphones meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Xiaomi leverde 2,3 miljoen smartphones meer en kwam uit op 5,5 miljoen. Het marktaandeel van Apple zakte iets.

Volgens Canalys zien Chinese fabrikanten de Europese markt als kansrijk, omdat een relatief groot deel van de leveringen naar losse verkoop gaat. Daardoor hebben onder meer merken als Xiaomi, Oppo en dochtermerk Realme en Vivo zich meer gericht op Europa.