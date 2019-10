Canalys: alleen Huawei wint terrein op Chinese smartphonemarkt

Huawei heeft zijn voorsprong op de concurrentie op de Chinese smartphonemarkt flink vergroot, zo heeft analistenbureau Canalys becijferd. Inmiddels heeft de fabrikant meer dan 42 procent van de markt in handen.

De leveringen van Huawei-smartphones groeiden met 66 procent ten opzichte van een jaar geleden, claimt Canalys. Het analistenbureau zegt dat concurrenten moeite zullen hebben om de druk op Huawei op te voeren. De fabrikant maakt niet alleen smartphones, maar fabriceert ook modems voor 5g-smartphones en heeft goede banden met providers door de levering van 5g-apparatuur. "Huawei is in een sterke positie om zijn dominantie verder te versterken."

Concurrenten Vivo, Oppo en Xiaomi verloren fors terrein op de Chinese smartphonemarkt en zagen elk hun marktaandeel met meer dan 20 procent terug lopen. Hetzelfde geldt voor Apple, dat 28 procent minder smartphones leverde in China. Volgens Canalys leverde het Amerikaanse bedrijf 5,1 miljoen smartphones in China.

Op de wereldwijde smartphonemarkt ligt de situatie anders. Daar is Samsung de marktleider, hoewel de fabrikant in China zo goed als afwezig is. Huawei is wereldwijd de nummer twee, gevolgd door Apple en Xiaomi.