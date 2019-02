De Galaxy A-serie doet al enkele jaren geen slechte zaken. De toestellen die we hebben getest, hadden vaak een degelijke bouwkwaliteit en een eigentijds ontwerp, een prima accuduur, waterdichtheid en de nodige uitbreidingsmogelijkheden. Soms waren ze wat prijzig in relatie tot telefoons met gelijke specificaties en leek er te worden bezuinigd op de camera. Samsung heeft de A-serie nu een soort reboot gegeven en de Galaxy A50 is het toestel uit die serie dat naar de Benelux komt. We konden op het Mobile World Congress 2019 een eerste indruk opdoen.

De A50 is het toestel dat wat prijs betreft direct onder de S10-serie valt. Hij kost minder dan de helft van de S10e, terwijl hij een oledscherm heeft met dezelfde beelddiagonaal als de Galaxy A10+. Best interessant dus, op het eerste gezicht.

Toestel Galaxy A50 Galaxy S10e Galaxy S10+ Lengte 158,5mm 142,2mm 157,6mm Breedte 74,7mm 69,9mm 74,1mm Dikte 7,7mm 7,9mm 7,8mm Schermdiagonaal 6,4" 5,8" 6,4" Relatieve schermgrootte 84,9% 84,5% 87,5% Gewicht 160g 150g 175g Opslag goedkoopste versie 64GB 128GB 128GB Prijs goedkoopste versie 349 euro 749 euro 999 euro

Natuurlijk lever je daar wel wat voor in, maar 'hoeveel dan' is natuurlijk de hamvraag. Een van de verschillen tussen de S10-serie en de A50 is de behuizing. De Galaxy A50 heeft geen glazen behuizing, maar is opgetrokken uit kunststof. Vermoedelijk is dit een van de dingen waardoor deze telefoon zo licht is en zo licht aanvoelt voor zijn schermgrootte. De telefoon maakt ondanks het plastic omhulsel geen fragiele indruk, maar buigt wel behoorlijk mee als je er kracht op zet. Het materiaal zal ook een stuk sneller krassen dan de glazen behuizing van de S10-serie; de achterkant is natuurlijk niet gemaakt van Gorilla Glass.

De coating die op het toestel zit, is wel interessant. Deze breekt het licht namelijk op een bijzondere manier, zoals je op een van de onderstaande foto's kunt zien. Of je dat mooi vindt, is persoonlijk. Het komt natuurlijk niet heel zakelijk over, zeker niet als je de blauwe of roze variant kiest. Dankzij de regenboogkleuren die ontstaan, is het in elk geval geen dertien-in-een-dozijntelefoon. Bij elke kleur is de breking van het licht net even anders. De roze variant krijgt een gloed die overwegend geel met lila is, terwijl de blauwe het licht weer niet echt brak tijdens onze hands-on.

Iets wat ook voor de behuizing spreekt, is dat de telefoon een ip68-certificering heeft. Dat heeft de S10-serie ook en het betekent dat het toestel een frisse duik in de wc overleeft. De knoppen lijken van plastic te zijn, net als de behuizing, maar voelen verder stevig aan.

Het scherm is een van de paradepaardjes van de A50, want het is een oledscherm en is met 6,4 inch lekker groot, voor als je daarvan houdt dan natuurlijk. De beeldverhouding is iets langwerpiger dan bij de S10-serie, met 19,5:9 ten opzichte van 19:9. Het scherm heeft een resolutie van 1080x2340 pixels en dat komt neer op iets meer dan 400ppi. De kleuren spatten van het scherm en het is erg contrastrijk; we denken dat veel mensen het verschil met een S10-scherm in eerste instantie niet eens zullen merken.

Achter het scherm huist een vingerafdrukscanner. We dachten in eerste instantie dat het om een, doorgaans inferieure, optische variant ging. Dat bleek niet het geval. Volgens de Samsung-medewerker op de stand gaat het wel degelijk om een ultrasonische. Deze techniek werkt beter als je natte vingers hebt bijvoorbeeld. In de S10 is hij erg snel. Helaas was de software op de A50 zo ingesteld dat we hem niet konden testen op de beurs. Vermoedelijk zal hij trager werken dan bij de S10, omdat de snelheid van de soc hierin ook een factor is.

Waaraan je merkt dat het een goedkoper toestel is

Een van de dingen waaraan je kunt merken dat het om een goedkoper toestel gaat, is de snelheid bij het navigeren door Android. De A50 heeft een 10nm-Exynos 9610-soc en dat, in combinatie met de Samsung-software, leidde tot veel framedrops tijdens onze hands-on. Helaas zullen de meesten het verschil in snelheid met een S10-toestel merken.

De haptische feedback is iets anders waaraan je merkt dat je een smartphone uit een lagere kaste vasthebt. De korte, snelle en krachtige tik die een S10 je kan geven, zul je bij dit toestel niet krijgen. Het blijft bij een relatief zwak gezoem. Dan is er nog de audio natuurlijk. De A50 heeft monogeluid en klinkt een stuk minder bassig, ruimtelijk en helder dan een S10, voor zover we dat konden beoordelen op een drukke beursvloer.

De camera wordt vaak gezien als een onderdeel dat verraadt dat je een prijsvechter in handen hebt. Als eerste merken we dat, ook in dit geval, aan de sluitervertraging. Het focussen viel ons mee bij de A50; dat gaat nog behoorlijk vlot, ook al werkt hij slechts met fasedetectie.

Het toestel heeft drie camera's achterop. Een daarvan dient puur om diepte te zien, dus effectief gebruik je er twee. De primaire is een 25-megapixelcamera. Dat zijn al vrij veel megapixels voor een primaire camera, maar de frontcamera heeft er ook 25 en dat is nog uitzonderlijker. Zoals je op de foto van het scherm bovenaan deze preview kunt zien, gaat het om de S5K2X5-sensor van Samsung. Achterop gaat het om de IMX576-sensor van Sony. Dat is dezelfde sensor als de P20 Pro bijvoorbeeld heeft, maar die heeft hem voorop zitten. We hebben met beide camera's een portretfoto genomen, want bij dat soort foto's kunnen we meestal wel iets over de kwaliteit zeggen.

De foto van de frontcamera is een stuk softer dan die van de camera achterop. Die laatste heeft meer detail. Ook representeren de kleuren daarvan de werkelijk wat beter. Toch is de frontcamera op het eerste gezicht niet slecht. Hij heeft een grotere beeldhoek dan de camera achterop, zodat je bij selfies meer in een beeld kunt vangen. De portretmodus laat wel iets te wensen over als je goed gaat kijken. De A50 maakt wat kleine foutjes bij het scheiden van voorgrond en achtergrond, en de randen zijn wat te vaag.

De foto's die we hebben gemaakt met de toestellen, zijn desondanks best acceptabel zo op het eerste gezicht. De A50 heeft ook een ultragroothoeklens achterop, om meer op een foto te krijgen. Helaas zien we weer een groot verschil in witbalans tussen beide camera's. De ultragroothoek is wel handig om te hebben, want soms is het lastig om meer afstand te nemen tot een object, zoals een groot gebouw.

De goedkoopste versie van de A50 heeft overigens ook 64GB opslag en niet 128GB, zoals bij de S10e standaard is. Ook dat is natuurlijk iets om rekening mee te houden als je de toestellen vergelijkt.

Wel heeft de A50 net als de S10-serie Android 9, met daar overheen het relatief nieuwe One UI. Samsungs filosofie hierachter is dat je niet te ver naar boven hoeft te reiken bij lange schermen als die van de A50. Ook zit er een 3,5mm-poort op de Galaxy A50 en lijkt de accucapaciteit met 4000mAh groot genoeg, al kunnen we daar niets over zeggen totdat we de telefoon in ons testlab hebben liggen. Snelladen doet hij ook, maar niet zo snel als de Galaxy S10. Hij moet het doen met een met 15W-lader.

Tot slot

We hopen dat we een goed beeld hebben kunnen schetsen van hoeveel je inlevert als je voor een Galaxy A50 kiest in plaats van een toestel uit de S10-serie. Natuurlijk moeten de mindere punten van de A50 je net liggen, maar als we alles zo naast elkaar leggen, kunnen we ons goed voorstellen dat een gemiddelde consument goed uit de voeten kan met dit toestel. Hij heeft immers een mooi en groot scherm, een handige camera met groothoek, ziet er niet goedkoop uit en is waterdicht. Het zal ons niet verbazen als de A50 een verkoophit blijkt.