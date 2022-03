Gartner: Samsung blijft marktleider op krimpende smartphonemarkt

Samsung is deze zomer marktleider gebleven op de smartphonemarkt en bouwde zijn positie uit ten opzichte van vorig jaar, zo heeft analistenbureau Gartner berekend. Samsung heeft nu een marktaandeel van 22 procent.

Samsung leverde ongeveer 80,8 miljoen smartphones, zegt Gartner. Dat zijn er iets meer dan de 79,0 miljoen geleverde exemplaren in de zomer van vorig jaar. Omdat er wereldwijd in totaal minder smartphones werden geleverd, steeg daardoor het marktaandeel.

Huawei blijft nummer twee met een marktaandeel van 14 procent, maar het marktaandeel en de leveringen daalden wel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen was het handelsverbod van de Verenigde Staten ook al van kracht, maar toen waren modellen van Huawei met Google-diensten nog volop verkrijgbaar. Dat is nu niet meer zo.

Xiaomi lijkt het meest te profiteren van de terugval van Huawei en klimt naar de derde plek met een marktaandeel van 12,1 procent. Apple staat daar vlak achter, maar iPhones kwamen dit jaar later uit dan vorige jaren. Daardoor liggen de leveringen ook iets lager. Oppo is de laatste fabrikant in de top vijf. Het bedrijf zag, ondanks grote marketinginspanningen in Europa, het wereldwijde marktaandeel maar een klein beetje stijgen en de leveringen licht dalen.

Gartner heeft becijferd dat de totale smartphonemarkt terugliep met 5,7 procent. Dat is een forse daling, maar een veel minder grote daling dan tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar. Ook daarvoor was de smartphonemarkt al af en toe aan het krimpen, vooral omdat in veel landen veel mensen vooral telefoons vervangen, maar er vrijwel geen nieuwe smartphonegebruikers meer bij komen.