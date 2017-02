Door Arnoud Wokke, donderdag 16 februari 2017 10:50, 49 reacties • Feedback

Bijna 82 procent van de smartphones die wereldwijd zijn verkocht in de laatste maanden van 2016 draait Android. Dat claimt analistenbureau Gartner. Omdat iOS nog eens goed is voor bijna 18 procent, blijft er 0,4 procent over voor Windows Phone, BlackBerry en de rest.

Het aandeel van Android groeit nog altijd en ten opzichte van de laatste maanden van 2015 komt er een procentpunt bij, claimt Gartner. Het analistenbureau baseert zich op cijfers van leveringen van fabrikanten en heeft daarnaast bronnen van informatie bij bijvoorbeeld retailers om de berekeningen te maken.

Over het hele jaar is de dominantie van Android nog groter. Over heel 2016 was 84,8 procent van de smartphones voorzien van Googles mobiele besturingssysteem, hoewel het daarbij ook gaat om modellen die wel Android draaien, maar geen Google-diensten aan boord hebben. In de laatste maanden van het jaar liggen steevast nieuwe iPhones in de winkels en die zorgen voor een groter marktaandeel voor iOS dan in de rest van het jaar.

Windows 10 Mobile heeft een marktaandeel van 0,3 procent over, tegenover 1,1 procent in dezelfde periode een jaar eerder. De terugloop heeft vooral te maken met een gebrek aan nieuwe modellen. Microsoft bracht zelf alleen de Lumia 650 uit, terwijl HP met de Elite x3 kwam en Alcatel in beperkte mate een variant van zijn Idol 4S met Windows 10 Mobile uitbracht. BlackBerry is over op Android en zijn besturingssysteem BlackBerry 10 zakt naar 0,0 procent in de cijfers. Alle andere besturingssystemen bij elkaar komen tot 0,1 procent.

De markt voor smartphones blijft stijgen. In de laatste maanden van 2016 ging het om een stijging van 7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In totaal verkochten alle fabrikanten bij elkaar volgens het analistenbureau meer dan 430 miljoen smartphones binnen drie maanden.