Door Arnoud Wokke, donderdag 16 februari 2017 10:27, 75 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

Klanten betalen gemiddeld 46,18 euro aan Ziggo voor de diensten van de kabelaar. Het aantal mensen dat tv, telefonie en internet afneemt bij de kabelaar is in de afgelopen tijd toegenomen en ligt inmiddels rond 63 procent.

Het bedrag van 46,18 euro per klant in de laatste maanden van 2016 ligt een paar procent hoger dan vorig jaar, toen klanten gemiddeld 44,97 euro betaalden voor de diensten. Het hogere bedrag komt vermoedelijk deels door de prijsverhoging in juli vorig jaar en doordat klanten meer diensten afnemen. Gemiddeld nemen klanten 2,44 diensten af bij de kabelaar, een jaar geleden was dat 2,38.

Dat komt vooral doordat meer mensen kiezen voor tv, telefonie en internet in een pakket, abonnementsvormen waarvan Ziggo wil dat veel mensen ervoor kiezen. Inmiddels heeft 63 procent van de klanten zo'n pakket, blijkt uit de kwartaalcijfers. De stijging van 3 procentpunt ten opzichte van vorig jaar gaat ten koste van mensen die alleen tv of internet afnemen bij Ziggo. Dat aantal daalde van 22,8 naar 19,9 procent.

Het aantal klanten van Ziggo nam af. Waar de kabelaar eind 2015 4,09 miljoen klanten had voor vaste diensten, waren dat er eind 2016 3,98 miljoen. Het aantal mobiele klanten steeg met 56.000 naar 242.000, vermoedelijk doordat Ziggo Mobiel abonnementen in combinatie met telefoons is gaan aanbieden, waar het voorheen alleen sim-only aanbood.

Ziggo ging op 9 januari samen met Vodafone in de joint venture VodafoneZiggo. In Ziggo's laatste kwartaal als zelfstandig bedrijfsonderdeel daalde de omzet licht naar 622 miljoen euro. Het operationele inkomen kwam ongeveer een derde lager uit dan dezelfde periode vorig jaar en lag op 12,8 miljoen euro.