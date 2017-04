Door Sander van Voorst, maandag 3 april 2017 14:18, 11 reacties • Feedback

Volgens StatCounter heeft Android met een nipte meerderheid Windows ingehaald als meest populaire besturingssysteem wat betreft internetgebruik. Windows was sinds 1980 de meest gebruikte optie onder gebruikers.

Het statisitekenbedrijf meldt dat het aandeel van Android vijf jaar geleden nog rond de 2,4 procent schommelde. In maart wist het mobiele Google-besturingssysteem een percentage van 37,93 procent te behalen in tegenstelling tot 37,91 procent in handen van Microsoft. De overige ruimte wordt ingenomen door iOS en macOS, aldus StatCounter. Het gaat om het gebruik op desktops, laptops, tablets en mobiele apparaten.

Op het gebied van alleen de desktop is Windows nog steeds de grootste partij met een aandeel van 84 procent op het gebied van internetgebruik. De veranderende verdeling komt volgens StatCounter voort uit groeiend gebruik van mobiele apparaten met internettoegang in combinatie met een daling van de pc-verkoop. Een derde factor is de grotere rol die Azië speelt op de wereldmarkt.

Zo is Windows over alle platformen gezien nog steeds groter dan Android in Europa en de VS. Daar heeft Windows een percentage van respectievelijk 51,7 procent en 39,5 procent tegenover de 23,6 en 21,2 procent van Android. Wordt er echter naar Azië gekeken, is daar het aandeel van Android ineens 52,2 procent ten opzichte van 29,2 procent van Windows. Ook in Afrika is Android in veel landen het populairst, zo blijkt uit een kaart van StatCounter. Volgens recente cijfers van Gartner draait bijna 82 procent van alle recentelijk verkochte smartphones Android.