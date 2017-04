Door Sander van Voorst, maandag 3 april 2017 15:11, 18 reacties • Feedback

Submitter: sipaan

De ov-chipkaart-website heeft al enkele dagen last van een storing. Daardoor kunnen gebruikers bijvoorbeeld geen reisgeschiedenis inzien of declaraties doen. Het is niet bekend wat de oorzaak van de problemen is.

Een woordvoerder van Trans Link Systems laat aan Tweakers weten dat er momenteel nog geen nieuwe informatie over de storing is en dat ook de oorzaak nog onbekend is. De eerste vermelding van problemen op het Twitter-kanaal van de ov-chipkaart is afkomstig van 30 maart. Deze werd na een oplossing gevolgd door andere problemen.

Ook in de dagen daarna blijkt de storing steeds opnieuw terug te keren. In de 'Mijn OV-chip'-omgeving is het momenteel niet mogelijk om de reisgeschiedenis in te zien of andere kaartgerelateerde informatie op te vragen. Bepaalde handelingen kunnen reizigers via de klantenservice afhandelen, maar voor transactieoverzichten is het nodig om naar een kaartautomaat te gaan. De woordvoerder verwacht maandagmiddag meer informatie over de problemen te kunnen verstrekken.