Trans Link Systems geeft aan dat de ov-chipkaartsite nog steeds problemen ondervindt. Maandagavond liet het bedrijf weten dat de problemen opgelost waren, maar dinsdag kregen klanten opnieuw te maken met een storing.

Een woordvoerder laat aan Tweakers weten dat nu alleen het transactieoverzicht niet te raadplegen is. Daardoor kunnen klanten bijvoorbeeld geen reizen declareren. Andere handelingen, zoals het controleren van het saldo en het koppelen van een kaart zijn wel uit te voeren. Trans Link maakte dinsdagochtend via Twitter melding van de terugkeer van de problemen.

De eerste melding van de problemen op de site stamt van 30 maart. Sindsdien heeft het bedrijf te maken met terugkerende storingen. Hetzelfde deed zich maandag voor, nadat was gemeld dat er een oplossing was gevonden. De woordvoerder kon nog steeds geen aanvullende details over de oorzaak van de problemen noemen.