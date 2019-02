Respawn Entertainment brengt gratis battle royale-game Apex Legends uit

Respawn Entertainment, de EA-studio die onder meer verantwoordelijk is voor de Titanfall-games, heeft de game Apex Legends uitgebracht. Dit is een battle royale-shooter die als een Titanfall-spinoff beschouwd kan worden, zonder titans. Titanfall 3 is momenteel niet in ontwikkeling.

Apex Legends heeft wat de visuele stijl betreft wel iets weg van Overwatch en Fortnite en speelt zich af in het universum van Titanfall. In tegenstelling tot de Titanfall-games zijn exosuits en de iconische grote, bestuurbare titans afwezig. Spelers kunnen in de nieuwe game in de huid kruipen van verschillende personages die hun eigen specifieke eigenschappen hebben. Er zijn vooralsnog acht verschillende 'legendes' speelbaar.

De game is in grote lijnen als een klassieke battle royale-shooter te beschouwen. In Apex Legends draait het om teams van drie spelers, waarbij de teamleden zoals gebruikelijk uit een vliegtuig springen op zoek naar wapens en uitrusting. Daarbij is de 'jump master' leidend; als hij uit het vliegtuig springt, volgt ook meteen de rest. Er kunnen maximaal zestig spelers meedoen aan rondes en het speelveld wordt geleidelijk aan steeds kleiner.

Het spel is beschikbaar voor Windows, Xbox One en PlayStation 4 en is gratis te spelen. Eurogamer meldt dat Respawn-producent Drew McCoy laat weten dat zijn studio het spel ook graag wil uitbrengen voor mobiele apparaten en de Nintendo Switch, maar daarover kon hij nog niets zeggen. Crossplay is momenteel nog niet mogelijk, maar McCoy zegt dat Respawn het wel mogelijk wil maken om met spelers op andere platforms te spelen. Apex Legends zal echter nooit ondersteuning bieden voor het synchroniseren van progressie of aankopen op meerdere platforms.

Het verdienmodel van Apex Legends is vergelijkbaar met dat van Fortnite, in de zin dat een battle pass beschikbaar is en spelers hun personages kunnen uitrusten met allerlei cosmetische items en skins. Ook zijn lootboxes aanwezig. Apex Legends lijkt enkel een eerstepersoonsperspectief te hanteren.

McCoy was ook open over het feit dat Titanfall 3 niet in ontwikkeling is. In december vorig jaar leek het er nog op dat dit het geval was, maar het blijkt nu dat dit Apex Legends betrof. Of Titanfall 3 ooit nog gemaakt wordt is onbekend. Respawn werkt in ieder geval ook aan Jedi: Fallen Order.