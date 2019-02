E-sportsteams zoeken spelers voor Apex Legends

Verschillende organisaties die e-sportsteams beheren zijn begonnen met een zoektocht naar spelers om teams samen te stellen voor Apex Legends-wedstrijden. Ontwikkelaar Respawn Entertainment moet zijn e-sportsplannen nog uit de doeken doen.

Carlos Rodríguez Santiago, oprichter van het Spaanse G2 Esports dat onder meer teams heeft voor League of Legends en Counter-Strike: Global Offensive, laat weten dat het zoekt naar spelers die goed zijn in Apex Legends. Andere grote e-sportsorganisaties, waaronder Fnatic, NRG Esports en 100 Thieves begonnen eerder al hun zoektocht.

Ondanks de brede interesse om Apex Legends in competitief verband te spelen, heeft ontwikkelaar Respawn Entertainment nog geen plannen bekendgemaakt over e-sportcompetities in zijn nieuwste game. Gelet op de interesse van e-sportsorganisaties en de enorme populariteit van de game lijkt het een kwestie van tijd tot er een professionele competitie of een toernooienstructuur op touw wordt gezet.

Apex Legends werd zonder een voorafgaande marketingcampagne uitgebracht op 4 februari. De battle royale-shooter had een week na de release al 25 miljoen spelers en inmiddels heeft het spel volgens The Esports Observer ook al het record gebroken van de meeste kijkuren op videoplatform Twitch. Hiervoor was het record in handen van Fortnite. Twitch-bezoekers keken in totaal op een dag 5,87 miljoen uur naar de shooter van Epic Games. Daar is Apex Legends met 8,28 miljoen uur ruimschoots overheen gegaan.

Vooralsnog hebben spelers in Apex Legends alleen de mogelijkheid om te spelen in teams van drie, maar er zijn aanwijzingen gevonden dat op termijn ook een duo- en solomodus wordt geïntroduceerd. Inmiddels is er ook een aanwijzing gevonden voor de komst van een hoverbike. Voertuigen en vliegtuigen zijn bijvoorbeeld in PlayerUnknown's Battlegrounds en Fortnite Battle Royale al gangbaar, maar ontbreken vooralsnog in Apex Legends.