Makers Apex Legends verbannen honderdduizenden spelers wegens valsspelen

Respawn Entertainment heeft de afgelopen tijd honderdduizenden spelers verbannen van Apex Legends omdat zij vals zouden hebben gespeeld. Er wordt gebruikgemaakt van anti-valsspeelsoftware, maar de maker erkent ook dat er nog meer maatregelen nodig zijn.

In een bericht op Reddit liet Respawn Entertainment weten dat het in totaal ongeveer 355.000 spelers van de pc-versie heeft verbannen door gebruik te maken van de software Easy-Anti-Cheat. Daarnaast volgen er binnenkort mogelijk nog meer maatregelen, omdat er met experts wordt gekeken naar aanvullende manieren om valsspelers te weren.

Daarnaast gaan er binnen Respawn Entertainment meer mensen zich bezighouden met het aanpakken van valsspelers en komt er een rapporteerfunctie om cheaters te melden. Verdere details over de strategie ontbreken, omdat de makers valsspelers niet de kans willen geven om zich voor te bereiden, om zo een ban te ontlopen.

Het is niet de eerste keer dat Respawn Entertainment maatregelen neemt tegen valsspelers, maar het is wel de grootste opschoonactie tot nu toe. Vorige maand werden namelijk ook al spelers verbannen, maar toen ging het om slechts 16.000 spelers.

Apex Legends kwam pas vorige maand uit en is in korte tijd zeer populair geworden. Zo bleek afgelopen week dat de game al 50 miljoen spelers kent, waarbij 3 miljoen mensen zich in de eerste paar dagen na release aanmeldden. Apex Legends is een battle royale-shooter, vergelijkbaar met Fortnite, die zich afspeelt in het universum van Titanfall. Tweakers publiceerde eerder een review van Apex Legends.