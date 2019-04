Epic betrapt valsspelers Fortnite World Cup via 'teaming-detectie-algoritme'

Epic heeft in de eerste week van de Fortnite World Cup Online Opens meer dan 1200 accounts betrapt op valsspelen. Meer dan 200 van deze valsspelers hadden prijzengeld gewonnen. Epic Games wist zelfs teamers in realtime te betrappen met een nieuw algoritme.

Bij teaming werken bijvoorbeeld spelers in een solo-match ongeoorloofd samen, wat een groot voordeel oplevert. Verder speelden er valsspelers in meerdere regio's en deelden ze hun account. Een enkeling is ook verbannen voor het gebruiken van cheat-software. Hij is de enige die een permanente ban heeft gekregen, de rest is twee weken lang niet welkom in de game.

Wanneer Epic precies het realtime-teaming-detectie-algoritme aan Fortnite heeft toegevoegd, is niet helemaal duidelijk. Epic stelt dat het 'recent' is geïntroduceerd, maar het komt niet terug in recente patch notes. Het zat er in ieder geval ten tijde van patch 8.40, de dato 17 april, al in, is op te maken uit de bekendmaking. De studio zegt al langer 'offline teaming-detectie' in de game te hebben.

Het is niet geheel verrassend dat de gamemaker niet veel informatie prijsgeeft over deze anti-cheat-methodes, aangezien dat mogelijk in het voordeel van valsspelers kan werken. Ook Kamu, de ontwikkelaar van Easy Anti-Cheat die vorig jaar door Epic is overgenomen, spreekt op zijn site niet van technologie voor teaming-detectie.

Epic verdeelt tien weken lang iedere week een miljoen dollar over de beste online spelers in de Battle Royale-game. Hoe die verdeling precies in elkaar zit en hoeveel geld de valsspelers hadden gewonnen, is niet bekendgemaakt. De World Cup bestaat uit de Online Open en finales voor de topspelers, in New York. Daar wordt in totaal dertig miljoen dollar verdeeld.

Uitleg over de Fortnite World Cup