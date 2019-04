NexDock 2-laptopdock voor smartphones bereikt Kickstarter-doel

De opvolger van de NexDock, de NexDock 2, heeft zijn doel bereikt op Kickstarter en zal in productie gaan. Er is bijna 500.000 dollar opgehaald met een oorspronkelijk doel van ruim 50.000 dollar. De laptopdock wordt aangedreven door een smartphone of RaspBerry Pi.

De NexDock 2 bouwt voort op de eerste NexDock. Het apparaat beschikt over een aluminium behuizing, een full-hd-scherm, een toetsenbord en een aantal aansluitingen waaronder usb-c. Het product beschikt niet over een processor, geheugen of een besturingssysteem; daar moet een smartphone of bijvoorbeeld mini-computer voor zorgen.

Ook eventuele wifi- en 4g-connecties verlopen via de telefoon. Door de ingebouwde accu zal de laptop ook verbonden apparaten van stroom kunnen voorzien. De NexDock 2 werkt op termijn met verschillende apparaten, zoals smartphones, computesticks of een Playstation 4. Vooralsnog is er echter alleen ondersteuning voor Huawei- en Samsung-smartphones.

Voor 209 dollar krijgen geïnteresseerden het apparaat, een usb-c-lader en de daarvoor benodigde kabels. Naar verwachting zullen de eerste exemplaren in september geleverd worden. In 2016 kwam de eerste versie van de NexDock uit. Die werkte toen alleen nog met Windows 10-smartphones, had een minder goed scherm en minder uitgebreide functionaliteiten.