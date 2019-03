Eerste Battle Pass van Apex Legends kost 9,49 euro en bevat nieuwe Legend Octane

De eerste details over de Season 01 Battle Pass van de populaire battle royale-game Apex Legends zijn uitgekomen. Op een inmiddels offline gehaalde Origin-pagina stond dat de Battle Pass omgerekend 9,49 euro gaat kosten en een nieuwe Legend bevat, genaamd Octane.

Meerdere gebruikers zagen een aangepaste productpagina voor de game op de Origin-website, maar die pagina is weer offline gehaald. De nieuwe Legend heet Octane en doet sterk denken aan een personage uit een Mad Max-film. Het personage was al eerder uitgelekt, maar het feit dat de afbeelding nu gebruikers bereikt vanaf de servers van EA zelf, is bevestiging dat het lek van toen echt was. Verder valt te lezen dat er nieuwe wapens en loot komen, maar daarover is nog niets verder bekend.

Op een hoogstwaarschijnlijk legitieme roadmap van Apex Legends stond al vermeld dat het eerste seizoen aan content voor de game in maart van start zou gaan, maar wanneer in maart, is niet bekend. Het feit dat de bijgewerkte productpagina per ongeluk deels online ging, kan betekenen dat het niet lang meer duurt.

De Season 01 Battle Pass kost 950 Apex Coins. Die kunnen gebruikers alleen kopen met echt geld. Voor 9,99 euro krijg je 1000 Apex Coins. Die overgebleven 50 Apex Coins zijn overigens te weinig om iets anders van te kopen. Wie meer Apex Coins tegelijk koopt, krijgt korting. Als je meteen 99,99 euro aan Apex Coins koopt, kost de Battle Pass je bijvoorbeeld omgerekend 8,26 euro.

Tweakers heeft van Apex Legends, dat free-to-play is, ook een review geschreven.