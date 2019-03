Apex Legends krijgt dinsdag eerste Battle Pass

Apex Legends, de populaire battle royale-shooter van Respawn Entertainment, krijgt dinsdag de eerste Battle Pass. Ook gaat dan het eerste seizoen van start. Het was al duidelijk dat de introductie hiervan aanstaande was, maar de exacte releasedatum was eerder nog onbekend.

De maker van het spel meldt op Twitter dat Season 1: Wild Frontier dinsdag vanaf 18:00 uur Nederlandse tijd beschikbaar is. Met deze voor 10 euro of 950 Apex Coins aan te schaffen Battle Pass kunnen spelers meer dan honderd cosmetische items vrijspelen, zoals skins. Geïnteresseerden kunnen overigens ook voor 28 dollar een Battle Pass-bundel aanschaffen, waarin 2800 Apex Coins zitten en spelers meteen level 25 zijn. Spelers die geen Battle Pass aanschaffen kunnen ook de content vrijspelen, al gaat het dan een stuk langzamer.

Projectmanager Lee Horn benadrukt dat deze Battle Pass van seizoen 1 erop gericht is om spelers veel beloningen te laten verdienen met een zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding. Zo krijgen spelers de kosten voor de basisversie van de Battle Pass terug zodra ze level 97 worden. Alle beloningen van de eerste Battle Pass zijn uniek van seizoen 1 en komen nooit meer terug nadat het seizoen is afgelopen. Spelers kunnen gedurende dit seizoen tot duizend Apex Coints verdienen door te spelen, wat waarschijnlijk genoeg in-game currency is om de toekomstige tweede Battle Pass te kunnen betalen.

Horn wil dat spelers blijven experimenteren met de core-gameplay van Apex Legends. Daardoor is er geen complex systeem van queesten in het spel waarbij spelers niet met '720 salto's van de Watchtower Artemis hoeven te springen en twee Wingman-headshots moeten uitvoeren voordat ze op de grond komen'. Queesten en uitdagingen volgen waarschijnlijk wel in latere Battle Pass-versies. Bij de opening van het nieuwe seizoen is ook een nieuw, eerder aangekondigd personage beschikbaar, genaamd Octane.