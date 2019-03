'EA betaalde streamer 1 miljoen dollar voor Apex Legends-stream op releasedag'

EA zou Twitch-streamer Ninja een miljoen dollar betaald hebben om Apex Legends te streamen in de eerste uren na de release en erover op Twitter te berichten. Ook Shroud, een andere bekende streamer, zou hiervoor zijn betaald. Er werd slechts gedurende enkele uren gestreamd.

Uitgever Electronic Arts ontkent niet dat het Ninja en Shroud betaald heeft voor het streamen en Twitteren op de dag van de release, maar treedt niet in detail over hoeveel geld daarmee gemoeid was. Ook Ninja geeft zelf verder geen commentaar. Dat er een miljoen dollar aan Ninja zou zijn betaald is een uitspraak van een anonieme bron van Reuters. Het bedrag zou meer dan het dubbele zijn van wat Ninja normaal in een maand verdient.

Ninja is vooral bekend van Fortnite en heeft meer dan dertien miljoen volgers op Twitch. Shroud is een voormalige Counter-Strike-speler die veel streamt over PlayerUnknown's Battlegrounds en Call of Duty; hij heeft zo'n zes miljoen volgers.

Apex Legends groeit nog altijd flink. De free-to-play game wist in de eerste drie dagen na de release tien miljoen spelers aan te trekken. Op 4 maart meldde ontwikkelaar Respawn Entertainment dat de game al 50 miljoen spelers heeft aangetrokken.

Tweakers heeft een review van Apex Legends geschreven. De release van de battle pass volgt naar verwachting een dezer dagen. Dat is een soort betaalde dlc waarbij spelers bepaalde content kunnen vrijspelen. Ook zal deze een nieuw personage bevatten waar spelers uit kunnen kiezen.