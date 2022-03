Titanfall 2 bevat kwetsbaarheid waarmee hackers game kunnen laten crashen

De game Titanfall 2 lijkt te kampen met een kwetsbaarheid. Daarmee zouden hackers de game kunnen laten crashen. Respawn Entertainment meldt dat de gebruikers en hun systemen verder geen risico lopen.

Respawn Entertainment meldt op Twitter dat het vermoedelijk gaat om een kwetsbaarheid waarmee de game moedwillig kan worden gecrasht. "We onderzoeken dit probleem nog, maar onze technici denken dat we te maken hebben met een eenvoudige exploit die gebruikt kan worden om games te laten crashen", aldus de studio. We geloven niet dat er serieuzere risico's zijn voor de betrokken spelers of hun systemen." Daarbij meldt Respawn dat het bedrijf meer informatie naar buiten brengt naarmate het onderzoek vordert.

Hiermee lijkt het probleem kleiner te zijn dan eerder werd verwacht. Op woensdag publiceerden spelers berichten in Discord-servers, op het Steam-forum en op Twitter. Daarin claimden spelers dat hackers toegang hadden tot het adminpanel van de game, en dat ze daarmee code kunnen uitvoeren op de systemen van gebruikers. Daarbij werd opgeroepen om de game te de-installeren om dat te voorkomen, schrijft ook PCGamer.