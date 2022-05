EA brengt Apex Legends voor Nintendo Switch pas volgend jaar uit

EA gaat battle-royalegame Apex Legends pas volgend jaar uitbrengen voor de Nintendo Switch, waarmee de release een aantal maanden wordt uitgesteld. Het team dat aan de release werkt, heeft meer tijd nodig om de game te porten.

Dat zegt de uitgever in een update op zijn website. Er is meer tijd nodig om de port van Apex Legends voor de Nintendo Switch af te maken, nadat het team dat aan de ontwikkeling werkt met een achterstand te maken heeft gekregen. Daarom komt de game pas volgend jaar uit voor de Switch, maar een precieze releasedatum is er nog niet.

Aanvankelijk was EA van plan om de battle-royalegame in de herfst uit te brengen voor de Nintendo Switch, zo maakte het bedrijf in juni bekend. Toen liet de uitgever ook weten dat crossplay mogelijk wordt, waardoor gebruikers van de Switch ook kunnen samenspelen met andere platforms.

De geplande release op Steam gaat wel door: volgens EA is de releasedatum op 4 november gezet. Wie voorheen op Origin speelde, kan de progressie in de game meenemen naar de Steam-release.