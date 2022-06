Apex Legends komt op 9 maart uit voor Nintendo Switch

Battle-royalegame Apex Legends komt op 9 maart uit voor de Nintendo Switch. De port komt daarmee een stuk later dan gedacht. De Switch-versie van Apex Legends had eigenlijk vorig jaar moeten verschijnen.

Uitgever EA noemt de datum op zijn website. Het was al bekend dat de free-to-playgame in 2021 uit zou komen voor de Switch, maar een exacte datum was nog niet bekend. De releasedatum is een stuk later dan EA aanvankelijk had gepland. In de zomer van vorig jaar zei het bedrijf nog dat de game in de herfst uit zou komen, maar later werd dat vertraagd, omdat het team meer tijd nodig had voor de port.

De port voor de Switch werd gemaakt in samenwerking met Panic Button, een ontwikkelaar die veel aan andere ports heeft gewerkt. De game komt uit met crossplatformondersteuning en bevat volgens de ontwikkelaars alle features van de volledige game. Spelers krijgen dertig gratis tiers van de Season 8 Battle Pass; die komt op 2 februari uit. De ontwikkelaar zegt ook dat spelers twee weken na de release dubbele XP krijgen als ze op de Switch spelen.