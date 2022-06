ISRG gaat C-componenten van Apache-httpd vervangen door Rust vanwege veiligheid

De Internet Security Research Group gaat componenten van Apache HTTP Server-implementatie httpd vervangen om de webserver veiliger te maken. De code gaat van C naar Rust om zo geheugenbugs tegen te gaan.

Het project wordt gefinancierd door Google en geleid door de ISRG, dezelfde organisatie achter de ssl-certificaten van Let's Encrypt. Het project is bedoeld om httpd veiliger te maken door belangrijke componenten stuk voor stuk over te zetten van C naar Rust, schrijft de organisatie. De eerste stap is een nieuwe module genaamd mod_tls , die het huidige mod_ssl moet vervangen. Dat is de standaard in httpd. De nieuwe module is gebouwd met de Rustls-library voor tls, in plaats van OpenSSL. "We hopen dat mod_tls ooit mod_ssl gaat vervangen", schrijven de ontwikkelaars.

In de toekomst moeten ook andere modules worden vervangen door modules die in Rust zijn geschreven. Een specifieke tijdlijn is daar nog niet voor bekend. Volgens de organisatie is C als ontwikkeltaal onveilig op geheugengebied. De ontwikkelaars verwijzen naar een lijst met bugs in Apache, waar geheugenbugs veel op voorkomen.

Rust, de taal die door Mozilla is ontworpen, zou daar veel beter geschikt voor zijn. Het probleem is wel dat Apache inmiddels al 26 jaar oud is en daarom veel oude componenten gebruikt. "Het is erg moeilijk om httpd in een keer helemaal om te zetten naar Rust. Gelukkig kunnen we het beveiligingsprobleem in httpd-geheugen incrementeel oplossen", schrijft de ISRG.