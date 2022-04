Programmeertaal Swift verschijnt voor Windows

Versie 5.3 van Apples programmeertaal Swift is verschenen en daarmee zijn ook de images voor de Swift-toolchain voor Windows verschenen. Programmeurs kunnen daarmee applicaties voor Windows in Swift ontwikkelen.

Naast de Swift-Toolchain voor Apples Xcode en voor Ubuntu, CentOS en Amazon Linux, staat Windows 10 vanaf versie 5.3 in het rijtje van ondersteunde platformen voor Swift. Het gaat om een port van het hele ecosysteem, inclusief compiler, standaardlibrary en corelibraries dispatch, Foundation XCTest.

Ontwikkelaars kunnen geheel in Swift applicaties op Windows maken en daarbij de bestaande libraries van het Windows-platform inzetten. Saleem Abdulrasool geeft een voorbeeld van een met Swift ontwikkelde rekenmachine voor Windows, waarbij naast de Swift-Toolchain ook Visual Studio 2019 ingezet is, zodat van CMake, Ninja en de Windows 10 SDK gebruikgemaakt kon worden. Ontwikkelaars konden al de Swift-compiler in Windows Subsystem for Linux 2 gebruiken.

Abdulrasool is voor een groot deel verantwoordelijk voor de officiële Windows-build van het Swift-project. Hij is lid van het Swift Core Team en ontwikkelaar bij Google Brain. Swift is een programmeertaal die Apple in 2014 uitbracht als vervanger voor Objective-C. Bij het verschijnen van versie 2.2 in 2015 werd Swift opensourcesoftware met een Apache 2.0-licentie.