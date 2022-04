'Veel overheidssites zijn onvoldoende toegankelijk voor mensen met beperking'

Twee experts op het gebied van digitale toegankelijkheid stellen op basis van eigen onderzoek dat een groot deel van de 7000 overheidswebsites onvoldoende toegankelijk is voor mensen met een beperking. Het gaat bijvoorbeeld om slechtziendheid, blindheid en kleurenblindheid.

De onderzoekers Jules Ernst en Ron Beenen hebben onderzoek gedaan naar 2000 overheidswebsites die een zogeheten toegankelijkheidsverklaring in het register van Logius hebben geplaatst. Dat zijn verklaringen waarmee de overheid in kaart brengt of de sites toegankelijk zijn. De onderzoekers stellen op basis van een eigen onderzoek dat van deze 2000 websites slechts 70 sites voldoen.

De onderzoekers concluderen dat ongeveer 5000 van de 7000 overheidswebsites niet in het register zijn opgenomen, zodat er geen duidelijk zicht is op de toegankelijkheid. Beenen stelt dat het ontbreken van deze formele onlineverklaring een teken is dat digitale toegankelijkheid niet als erg belangrijk wordt beschouwd. Volgens hem leeft dit onderwerp vaak wel op de werkvloer, maar is dat nog onvoldoende het geval als bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Er worden een aantal voorbeelden gegeven, zoals de site van de politie. Het meldproces om online aangifte te doen is volgens het onderzoek zeer ontoegankelijk en nagenoeg onmogelijk te doorlopen voor mensen met een visuele beperking die afhankelijk zijn van een toetsenbord. En de site coronatest.nl heeft volgens de eigen verklaring vijftien afwijkingen die op 1 januari 2021 zouden moeten zijn opgelost.

De onderzoekers benadrukken dat overheden in 2008 al hebben afgesproken websites toegankelijk te gaan maken en de wettelijke verplichting is sinds 1 juli 2018 bekend. Ze vinden het dan ook zorgelijk dat hier in veel gevallen nog niet aan wordt voldaan. Conform het Besluit digitale toegankelijkheid overheid moeten alle sites van alle overheden vanaf woensdag voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Deze regels verplichten overheidsorganisaties om hun sites en apps toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking en ze moeten daar ook een verklaring over afleggen. Daartoe dient een toegankelijkheidsnorm te worden toegepast. Dit Besluit vindt overigens zijn basis in de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn.

Onderzoeker en ontwikkelaar Jules Ernst wijst op de gedeelde verantwoordelijk van zowel overheid als de websitebouwers. "Websitebouwers die voor veel overheidsorganisaties werken zijn belangrijk. Als leveranciers toegankelijk bouwen, levert dat gelijk verbetering op voor heel veel gebruikers. Zij zouden bekend moeten zijn met de eisen die aan hun software gesteld worden. Overheidsorganisaties moeten natuurlijk zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen. Die komen er nu achter dat ze te maken hebben met een wildgroei aan websites, waarbij je je af kunt vragen of al die losse websites nodig zijn."