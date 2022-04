Razer introduceert draadloze muis, toetsenbord en headset voor gamers

Razer introduceert de Deathadder V2 pro, BlackWidow V3 Pro en BlackShark V2 Pro. Dat zijn respectievelijk een draadloze muis, toetsenbord en headset. De producten zijn vanaf deze week beschikbaar.

De Deathadder V2 Pro is een draadloze variant van de Deathadder V2. De fabrikant maakt de accucapaciteit niet bekend, maar volgens Razer gaat de muis tot 70 uur mee wanneer de Razer HyperSpeed-technologie wordt gebruikt. In bluetoothmodus bedraagt de accuduur volgens de fabrikant maximaal 120 uur. De muis weegt 88 gram en kost 150 euro.

De muis is voorzien van een Razer Focus+-sensor, die het bedrijf in samenwerking met Pixart heeft gemaakt. De sensor heeft een gevoeligheid van 20.000 dpi en ondersteunt versnellingen tot 50G. De huidige, bedrade Deathadder V2 beschikt ook over die sensor. Het nieuwe Deathadder-model is net als de reguliere Deathadder V2 voorzien van optische switches die tot 70 miljoen muisklikken mee moeten gaan. Razer noemt niet over welke connector de muis beschikt, maar de draadloze Viper Ultimate van Razer heeft een Micro-USB-aansluiting. De muis kan ook worden opgeladen met een dock, dat los wordt verkocht.

De BlackWidow V3 Pro is een draadloos mechanisch toetsenbord, met Razers eigen gele en groene switches, die respectievelijk een lineaire en tactile toetsaanslag hebben. Het bedrijf levert daarbij abs-keycaps en een polssteun. Het toetsenbord maakt gebruik van Razers HyperSpeed-technologie, hoewel bluetooth ook wordt ondersteund. De BlackWidow V3 Pro is voorzien van vier mediatoetsen en een draaitoets die bijvoorbeeld gebruikt kan worden om het volume of de schermhelderheid aan te passen.

Razer spreekt voor het toetsenbord van een accuduur tot '200 uur', wanneer de rgb-leds zijn uitgeschakeld. Vermoedelijk is dit bij gebruik van een bluetoothverbinding. Het toetsenbord wordt opgeladen via een USB-C-kabel en kan ook bedraad gebruikt worden. De BlackWidow V3 Pro kost 250 euro.

De Razer BlackShark V2 Pro is een draadloze variant van de huidige BlackShark V2-headset en gaat 200 euro kosten. De Pro-variant beschikt over dezelfde 50mm-drivers. Razer spreekt verder van een microfoon met een supercardioid-polar pattern. De accu van het Pro-model gaat volgens tot 24 uur mee en het draadloze bereik van de headset bedraagt met twaalf meter, zo claimt het bedrijf. De BlackShark V2 Pro weegt 320 gram. De headset wordt opgeladen met een kabel.

De headset is compatibel met PC, Mac en PlayStation 4. De Nintendo Switch wordt ook genoemd, maar die console ondersteunt niet standaard draadloze headsets. De headset wordt geleverd met een 3,5mm-kabel en is dus ook bedraad bruikbaar.