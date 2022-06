Microsoft introduceert draadloze Xbox-koptelefoon met mic voor 100 euro

Microsoft heeft de Xbox Wireless Headset getoond, een over-ear-koptelefoon die gericht is op gebruikers van de Xbox Series-consoles. De koptelefoon heeft een microfoon met auto-mute-functie en een fysieke dempknop. De Xbox Wireless Headset is volgende maand te koop.

De koptelefoon ondersteunt volgens Microsoft Windows Sonic, Dolby Atmos en DTS Headphone: X. Het bedrijf geeft voor zover bekend geen details over de gebruikte drivers in de koptelefoon. Microsoft zegt de Xbox Wireless Headset te hebben ontwikkeld voor 'langere gamingsessies', daarom is het apparaat licht van gewicht en heeft het 'ultrazachte' kunstleren kussens. De koptelefoon weegt 312 gram. De binnenzijde van de instelbare hoofdband is gemaakt van metaal, de twee cirkelvormige draaielementen aan de buitenzijdes zijn met rubber bedekt. Met de ene draaikop kan de gebruiker het volume aanpassen, met de andere draaiknop kan het balans tussen chat- en spelgeluid worden ingesteld.

De microfoon van de koptelefoon gebruikt volgens Microsoft 'dual beamforming-microfoonelementen' waarmee de mic focust op stemgeluiden in plaats van omgevingsgeluid. Ook zou de tuning van de koptelefoon zijn aangepast om stemmen op te pikken. Deze microfoon heeft daarnaast een uitschakelbare automatische dempingsfunctie, die de microfoon dempt wanneer de gebruiker niet spreekt. Op de microfoon zit een lampje die aangeeft wanneer de microfoon actief is. De microfoon is flexibel en de gebruiker kan deze wegvouwen achter een van de oorkussens.

Microsoft heeft de koptelefoon voornamelijk ontwikkeld met de Xbox Series-consoles in het achterhoofd. De Xbox Wireless Headset kan dan ook met dezelfde draadloze standaard verbinden met de Series-consoles als de Xbox-controllers doen. De koptelefoon kan tegelijkertijd met een Xbox en een telefoon verbonden zijn, waardoor spelers tijdens het spelen van een spel een telefoongesprek kunnen opnemen. De koptelefoon gebruikt bluetooth-versie 4.2 of een USB-C-kabel voor verbindingen met niet-Xbox-consoles.

Hoe groot de interne accu van de draadloze koptelefoon is, vermeldt Microsoft niet. Het bedrijf zegt wel dat deze 15 uur op een volledige accu mee kan gaan. Met dertig minuten opladen kan de Xbox Wireless Headset vier uur mee, volledig opladen duurt drie uur. Microsoft zegt de koptelefoon met updates van extra functies te willen voorzien, zonder daarbij details te geven. De Xbox Wireless Headset is vanaf 16 maart leverbaar voor 100 euro.