Draadloze SteelSeries Arctis 9-gameheadset voor pc en PlayStation kost 200 euro

SteelSeries brengt een nieuwe draadloze headset uit in zijn Arctis-serie. De Arctis 9 kan draadloos verbinden met een pc of PlayStation-console via of 2,4GHz en tegelijk verbinden via bluetooth met een ander apparaat. De headset is compatibel met de PlayStation 5.

Volgens SteelSeries zorgt de verbinding via 2,4GHz voor een lage latency en is er ook bluetooth 4.1 beschikbaar voor extra veelzijdigheid. Net als de Arctis Pro Wireless en Arctis 9X kan de nieuwe Arctis 9 tegelijk verbonden zijn via 2,4GHz met een pc of console en met een mobiel apparaat via bluetooth. Zo kunnen gebruikers tijdens het gamen bijvoorbeeld telefoongesprekken voeren of muziek luisteren vanaf een telefoon.

De Arctis 9-headset is net als de andere modellen in de Arctis-serie voorzien van een zogenaamde ClearCast-microfoon, die volgens de fabrikant voor natuurlijk geluid zorgt met een goede filtering van omgevingsgeluiden. De headset is voorzien van 40mm-drivers en de accu gaat volgens SteelSeries twintig uur mee op een volle lading. Opladen gaat via een usb-c-poort.

Om de headset via 2,4GHz draadloos aan te sluiten op een console of pc, levert SteelSeries een usb-dongle mee. Bij gebruik in combinatie met een pc, ondersteunt de headset DTS Headphone:X v2.0. De Arctic 9 heeft een adviesprijs van 200 euro en is per direct verkrijgbaar.